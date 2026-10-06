Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a salué le niveau remarquable affiché par Michael Olise lors de la victoire contre la Belgique, après que l'attaquant, entré en jeu comme remplaçant, a délivré une passe décisive et inscrit un doublé déterminant, soulignant que ce que réalise le joueur du Bayern Munich est « tout simplement exceptionnel ».

Interrogé pour savoir si Olise était le meilleur joueur du monde, Zidane a répondu : « Olise ? Je n'ai rien à dire. Ce qu'il fait est tout simplement exceptionnel », avant de sourire en signe de sa grande admiration pour la prestation du joueur.

Le sélectionneur français a expliqué que le rendement de son équipe avait nettement changé en seconde période, notant que la sélection avait manqué d'efficacité offensive dans le dernier tiers, avant que les remplaçants ne fassent la différence et ne conduisent l'équipe à terminer la trêve internationale sur une note positive.

Zidane a ajouté qu'il était satisfait de la réaction de tous les joueurs, et pas seulement des remplaçants, affirmant que la sélection avait récolté 10 points durant le rassemblement, tout en soulignant dans le même temps la nécessité d'améliorer certains aspects, notamment l'augmentation du nombre de joueurs à l'intérieur de la surface de réparation pour gagner en efficacité.

Le sélectionneur français a évoqué Lenny Yoro, auteur d'un match remarquable pour sa première apparition, affirmant que le staff technique avait agi rapidement pour l'appeler après la blessure d'Ibrahima Konaté, et que le jeune joueur « avait rempli son rôle à la perfection ».

Zidane a également salué le gardien Guillaume Restes, à qui il a offert l'occasion de jouer, affirmant que les trois gardiens de but avaient affiché d'excellents niveaux durant le rassemblement, et que l'objectif en faisant jouer Restes était de lui donner l'expérience d'un véritable match avec la sélection, en prévision de tout imprévu concernant Mike Maignan.