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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Une seule fois en 94 ans » : le Real Madrid prive le Barça d'un événement historique rare lors du Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Le Real Madrid s'est imposé 2-1

La victoire du Real Madrid face au Barça, hier dimanche, a privé le club catalan d'un événement rare dans l'histoire des Clasicos.

Le Real Madrid s'est imposé face au Barça sur le score de deux buts à un, hier dimanche, au Camp Nou, lors du Clasico de la Liga.

Les deux équipes abordaient cette rencontre à parfaite égalité dans l'histoire de leurs confrontations directes, chacune ayant remporté 106 matchs, tandis que 52 matchs s'étaient soldés par un match nul entre les deux formations.

Une victoire du Barça aurait signifié sa prise d'avantage dans le total des confrontations directes entre les deux équipes, une chose qui ne s'était produite qu'une seule fois depuis 1932.

En effet, en mars 2019, le Barça s'était imposé face au Real Madrid, portant son total à 96 victoires contre 95 pour le Real Madrid.

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