Une seule exception avec Mourinho : le Real Madrid tourne la page d'un cauchemar qui l'a hanté pendant des années

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Après de longues saisons durant lesquelles le Real Madrid a vécu au rythme de la salle de soins plus que sur le terrain, et après que les blessures musculaires sont devenues l'ennemi numéro un qui dévore les rêves de l'équipe et l'oblige à faire appel aux joueurs de l'académie pour combler les vides, José Mourinho est arrivé pour mettre un terme à cette hémorragie.

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Dans l'un des plus grands revirements qu'ait connus la Maison blanche ces dernières années, l'entraîneur portugais est parvenu à reconstruire une équipe plus solide sur le plan physique, au point que les absences dues à une blessure musculaire sont devenues un événement rare, alors qu'elles constituaient une nouvelle quotidienne et habituelle à Valdebebas.

Lorsque Mourinho est revenu à Santiago-Bernabéu, sa mission ne se limitait pas à remporter des titres : il devait d'abord résoudre un problème chronique qui avait épuisé l'équipe lors des dernières saisons. À plus d'une reprise, le Real Madrid s'est retrouvé contraint de faire appel aux joueurs de son académie des jeunes, bien qu'il dispose d'un effectif d'environ 25 joueurs, en raison du manque de joueurs disponibles à cause des blessures répétées.

Améliorer la condition physique des joueurs et éviter une nouvelle saison marquée par les blessures figurait en tête des priorités de l'entraîneur portugais, qui y est parvenu jusqu'à présent de manière remarquable, avec des chiffres qui confirment que ce changement n'est pas le fruit du hasard, selon le journal espagnol AS.

En effet, à l'exception des joueurs qui souffraient de problèmes physiques avant le début de la saison, seul Fede Valverde a manqué un match cette saison en raison d'une blessure musculaire, et ce après le Clasico au Camp Nou. Aucun autre joueur n'a subi la moindre blessure musculaire depuis, une première que le club n'avait pas connue depuis des années.

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Rodrygo, Thiago, Militão, Mendy et Asensio n'ont pas pu disputer beaucoup de minutes, mais tous ont entamé la saison en souffrant déjà de ces blessures. La plupart d'entre eux souffraient de blessures de longue durée, tandis que d'autres, comme Thiago et Militão, ont commencé à réintégrer progressivement les entraînements de l'équipe, sans qu'aucune nouvelle rechute ne soit enregistrée.

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Pour mesurer l'ampleur de ce revirement, il suffit de remonter à la même période la saison dernière, où le Real Madrid avait enregistré 39 matchs manqués pour cause de blessure parmi les joueurs de l'équipe première, sans compter les blessés de la saison précédente ou de la période de transferts estivale. En les ajoutant, le total grimpe à 62 matchs manqués par l'équipe, un chiffre catastrophique à tous points de vue.

Rüdiger, Alaba, Huijsen, Trent, Carvajal, Tchouaméni, Ceballos et Mastantuono ont tous souffert de problèmes musculaires durant les premiers mois de la saison dernière, une situation totalement différente de celle que connaît actuellement le Real Madrid.

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Ce revirement est à mettre au crédit de la méthodologie de travail de Mourinho et de son staff technique, qui repose sur une gestion rigoureuse du temps de jeu de chaque joueur et de sa charge d'entraînement, loin de tout excès de charges ou de toute négligence quant à la condition physique.

Cette méthodologie permet aux joueurs d'afficher un niveau de forme physique supérieur à celui des saisons précédentes, ce qui contribue à éviter une nouvelle vague de blessures et permet à Mourinho d'aligner la quasi-totalité de ses joueurs à chaque match, en attribuant à chacun le rôle adéquat au moment opportun.

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Mourinho est revenu au Real Madrid pour remporter des titres, mais pour y parvenir, il devait d'abord bâtir une équipe plus solide physiquement, ce qui représentait un véritable problème lors des saisons précédentes.

Il semble que ce premier objectif soit désormais atteint. Il est difficile d'imaginer qu'aucune autre blessure ne surviendra d'ici la fin de la saison, mais la vérité est que le taux d'absences a nettement baissé depuis l'arrivée de Mourinho à Santiago-Bernabéu.

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Et pendant que tout le monde parlait de tactique et de composition d'équipe, Mourinho menait sa véritable bataille dans la salle de sport et la salle de soins, pour prouver que les titres ne se bâtissent pas uniquement sur le talent, mais d'abord sur la condition physique.