Selon le superordinateur d’OPTA, il existe 19,4 % de chances que le recordman d’Allemagne soulève le très convoité trophée aux grandes oreilles en juin 2027. Seul Arsenal fait mieux : selon l’IA, le club londonien dispose d’une probabilité encore supérieure, à 20,9 %.

Le Bayern a tout de même 32,4 % de chances d’atteindre la finale à l’Estadio Metropolitano de Madrid, et une probabilité de 49 % d’accéder aux demi-finales. Les chances de qualification pour les quarts de finale s’élèvent à 70,4 %, tandis que le FCB atteindrait même les huitièmes de finale à 93,3 %, selon le superordinateur.

Les trois autres clubs allemands ont des chances nettement plus faibles de remporter le trophée aux grandes oreilles. Si le BVB conserve tout de même 1,8 % de chances de décrocher le titre, le VfB Stuttgart et le RB Leipzig affichent déjà un zéro avant la virgule, avec respectivement 0,7 % et 0,3 %.

La situation est un peu meilleure concernant la probabilité de participer aux huitièmes de finale. Le Borussia Dortmund atteint le top 16 dans 58,1 % des cas, le VfB dans 52 % des cas et le RB dans 33,6 % des cas.

Quel club a le moins de chances en Ligue des champions ?

Selon le superordinateur, le club ukrainien du Shakhtar Donetsk est celui qui a le moins de chances de triompher en C1, avec 0 %. Une qualification pour les demi-finales relèverait déjà de l’exploit : la probabilité n’est ici que de 0,1 %.

Le BVB lance officiellement sa nouvelle saison de Ligue des champions dès ce mardi, avec le match contre Villarreal. Demain, ce sera ensuite au tour du VfB Stuttgart (contre Viking FK), avant l’entrée en lice jeudi du Bayern (contre Bodö/Glimt) et de Leipzig (contre Côme).