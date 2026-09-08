Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduit par

Une seule équipe fait encore mieux : un superordinateur donne au Bayern de Munich de bonnes chances de triompher en Ligue des champions

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund
Arsenal

Le FC Bayern Munich fait encore partie des favoris pour le titre lors de la prochaine saison de Ligue des champions. Une intelligence artificielle a désormais calculé l’ampleur de ses chances.

Selon le superordinateur d’OPTA, il existe 19,4 % de chances que le recordman d’Allemagne soulève le très convoité trophée aux grandes oreilles en juin 2027. Seul Arsenal fait mieux : selon l’IA, le club londonien dispose d’une probabilité encore supérieure, à 20,9 %.

Le Bayern a tout de même 32,4 % de chances d’atteindre la finale à l’Estadio Metropolitano de Madrid, et une probabilité de 49 % d’accéder aux demi-finales. Les chances de qualification pour les quarts de finale s’élèvent à 70,4 %, tandis que le FCB atteindrait même les huitièmes de finale à 93,3 %, selon le superordinateur.

Les trois autres clubs allemands ont des chances nettement plus faibles de remporter le trophée aux grandes oreilles. Si le BVB conserve tout de même 1,8 % de chances de décrocher le titre, le VfB Stuttgart et le RB Leipzig affichent déjà un zéro avant la virgule, avec respectivement 0,7 % et 0,3 %.

La situation est un peu meilleure concernant la probabilité de participer aux huitièmes de finale. Le Borussia Dortmund atteint le top 16 dans 58,1 % des cas, le VfB dans 52 % des cas et le RB dans 33,6 % des cas.

Quel club a le moins de chances en Ligue des champions ?

Selon le superordinateur, le club ukrainien du Shakhtar Donetsk est celui qui a le moins de chances de triompher en C1, avec 0 %. Une qualification pour les demi-finales relèverait déjà de l’exploit : la probabilité n’est ici que de 0,1 %.

Le BVB lance officiellement sa nouvelle saison de Ligue des champions dès ce mardi, avec le match contre Villarreal. Demain, ce sera ensuite au tour du VfB Stuttgart (contre Viking FK), avant l’entrée en lice jeudi du Bayern (contre Bodö/Glimt) et de Leipzig (contre Côme).

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google