Selon le superordinateur d’OPTA, il y a 19,4 % de chances que le Rekordmeister allemand soulève le convoité trophée aux grandes oreilles en juin 2027. Seul Arsenal FC fait mieux que le club munichois, avec une probabilité de 20,9 % selon l’IA.

Le Bayern a tout de même 32,4 % de chances d’atteindre la finale à l’Estadio Metropolitano de Madrid, et la probabilité d’une qualification pour les demi-finales s’élève à 49 %. Les chances d’accéder aux quarts de finale sont de 70,4 %, tandis que le FCB atteindrait même les huitièmes de finale à 93,3 % selon le superordinateur.

Les trois autres clubs allemands ont des chances nettement plus faibles de soulever le trophée aux grandes oreilles. Alors que le BVB conserve encore 1,8 % de chances de remporter le titre, le VfB Stuttgart et le RB Leipzig affichent déjà un zéro avant la virgule, avec respectivement 0,7 % et 0,3 %.

La probabilité de participer aux huitièmes de finale est un peu meilleure. Le Borussia Dortmund atteint la phase des 16 derniers à 58,1 %, le VfB à 52 % et le RB à 33,6 %.

Quel club a le moins de chances en Ligue des champions ?

Selon le superordinateur, c’est le club ukrainien Chakhtar Donetsk qui a les plus faibles chances de triompher en C1, avec 0 %. Une qualification en demi-finales relèverait déjà de l’exploit : la probabilité n’est ici que de 0,1 %.

Le BVB lance officiellement sa nouvelle saison de Ligue des champions dès ce mardi avec le match contre le Villarreal CF. Demain, ce sera ensuite au tour du VfB Stuttgart (contre Viking FK), avant l’entrée en lice jeudi du Bayern (contre Bodö/Glimt) et de Leipzig (contre Côme).