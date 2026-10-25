Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a vivement critiqué l’approche tactique de Liverpool après la défaite 2-0 de son équipe à Anfield, dimanche en Premier League. Malgré le score, il a assuré que ses joueurs avaient été les seuls à afficher une réelle volonté d’attaquer tout au long de la rencontre.

Publicité

Hurzeler souligne la domination de Brighton malgré la défaite

Hurzeler a exprimé sa frustration après avoir vu son équipe s'incliner 2-0 face à Liverpool à Anfield. Malgré le résultat, le technicien allemand a assuré que les visiteurs avaient été supérieurs dans la création et les intentions. Les chiffres vont dans son sens : avec seulement 35,6 % de possession, Liverpool a enregistré son deuxième plus faible taux depuis le début des relevés en 2003-04 lors d'une victoire à domicile en Premier League, et son plus faible lors d'un succès en championnat à Anfield depuis sa victoire contre Chelsea en novembre 2010 (35,3 %).

Un but contre son camp de Pascal Gross et une frappe précise d'Alexander Isak ont décidé du sort de la rencontre, permettant à Liverpool de conserver les trois points sur les bords de la Mersey. Hurzeler a toutefois estimé que le score final ne reflétait ni le déroulement du match ni l'ambition affichée par les deux équipes.

Face à la presse après la rencontre, Hurzeler n'a pas caché sa déception quant à la manière dont son équipe avait perdu. « Je pense que tout le monde dans le stade a vu qu'une équipe avait vraiment essayé de créer des occasions et de gagner ce match. Je dois donc féliciter mes joueurs », a déclaré l'entraîneur de Brighton, cité par ESPN.

L'efficacité de Liverpool fait la différence

L'entraîneur de Brighton est revenu sur l'écart qu'il percevait entre la prestation de son équipe et l'issue de cette rencontre de Premier League. Sur le terrain, toutefois, le résultat a souri à l'équipe d'Andoni Iraola, Liverpool signant une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Ce succès a permis au club de se hisser à la quatrième place du classement de Premier League.

Publicité Publicité

« Je pense que tout le monde dans le stade, vous compris, a eu le sentiment que nous avions laissé passer une occasion, et pas seulement à cause du but ou des buts qu'ils ont marqués, a expliqué Hurzeler aux journalistes. Avant même qu'ils ne marquent, nous avons eu une ou deux grosses occasions. Aujourd'hui, je pense que la différence, c'est simplement qu'ils ont marqué et pas nous. Ils n'ont pas encaissé de but parce qu'ils ont bien défendu avec leurs défenseurs centraux, leur latéral Ronald Araujo et Milos Kerkez. »

Related Topics

La solidité défensive permet à Liverpool d'enchaîner une quatrième victoire

Si Brighton a dominé la possession, Liverpool a fait preuve de la résistance qui caractérise sa forme récente. Hurzeler a salué les prestations individuelles des défenseurs de Liverpool, soulignant leur capacité à contrer les attaques de son équipe dans les moments décisifs. Malgré ce revers, Brighton n'a subi que sa deuxième défaite en 13 matches toutes compétitions confondues cette saison et conserve la troisième place du classement de Premier League.

« Je pense qu'ils ont contré beaucoup de tirs, a ajouté Hurzeler en évoquant l'effort défensif de l'équipe à domicile. Ils ont vraiment bien défendu leur surface. Nous n'avons pas eu cette efficacité. Nous n'avons pas réussi à ne pas encaisser de but parce que nous avons commis des erreurs faciles à éviter et perdu des duels individuels importants. Mais dans l'ensemble, j'ai vu beaucoup de choses positives à retenir de cette équipe. J'ai vu une équipe qui croyait vraiment en notre approche, qui a respecté le plan de jeu et qui n'a jamais cessé d'essayer. C'est très frustrant, parce que nous avons tous le sentiment d'avoir laissé passer une occasion aujourd'hui. »

Publicité

Un calendrier éprouvant attend Brighton

Brighton aura peu de temps pour ruminer ce revers, avec une série de rencontres éprouvantes à venir. Le club se déplacera chez Manchester City mercredi pour le quatrième tour de la Carabao Cup, avant de retrouver le même adversaire à l'extérieur samedi en Premier League. Cette série de déplacements se poursuivra le 5 novembre avec un match à Getafe en Ligue Conférence de l'UEFA.