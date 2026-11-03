Une seule décision à Al-Hilal et Al-Nassr : comment les clubs saoudiens ont-ils réagi au report surprise de la Roshn League ?

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, et son homologue d'Al-Nassr, l'Australien Ange Postecoglou, ont pris une même décision pour faire face au report soudain des matches du championnat Roshn saoudien.

La Confédération asiatique de football a annoncé, mardi matin, le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour qu'elle se tienne finalement à partir de décembre de la même année.

Dès l'annonce de cette décision, la Ligue Roshn a annoncé le report de la treizième journée, qui était prévue du 5 au 7 novembre courant, à une date ultérieure, dès lors qu'un délai suffisant est désormais disponible sans qu'il soit nécessaire de condenser les matches.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé d'accorder aux joueurs un repos de 10 jours, après la fin du match contre Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Hilal s'est imposé face à Shabab Al-Ahli sur le score de 2-0, lors du match qui les a opposés mardi soir, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

La même chose s'est reproduite à Al-Nassr, où le journaliste saoudien Abdulaziz Al-Osaimi a confirmé que Postecoglou a lui aussi accordé aux joueurs un long repos de 9 jours.

À Al-Ittihad en revanche, l'entraîneur allemand Jens Wissing s'est contenté d'accorder aux joueurs un repos de 5 jours, selon les révélations du journaliste saoudien Majed Houd.

Il convient de rappeler que le report des matches de la treizième journée du championnat Roshn a offert aux clubs saoudiens l'occasion d'un long repos, puisqu'ils ne reprendront la compétition qu'après la fin de la prochaine trêve internationale.