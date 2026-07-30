Une seule condition : la Liga va-t-elle appliquer la règle controversée du Mondial ?

Fran Soto, président du Comité des arbitres de la Fédération espagnole de football, a confirmé que le championnat d'Espagne ne connaîtra l'application des pauses de rafraîchissement que dans des cas précis, tout en dévoilant plusieurs modifications arbitrales et réglementaires attendues au cours de la saison prochaine.

Soto a précisé, lors d'un entretien avec l'émission « El Partidazo » sur la radio Cadena COPE, que les pauses de rafraîchissement, qui ont été l'une des images marquantes de la Coupe du monde 2026, ne deviendront pas un élément permanent des matchs du championnat d'Espagne, soulignant que leur application ne serait conditionnée que par une température dépassant 32 degrés Celsius.

Le président du Comité des arbitres a affirmé que cette condition signifie que la plupart des matchs de Liga ne connaîtront aucune interruption supplémentaire, écartant catégoriquement la répétition du scénario de la finale de la Coupe du monde, qui a connu une période de pause s'étendant sur 28 minutes.

Soto a ajouté, sur un ton plaisantin, que le football espagnol restera « plus romantique » et conservera la pause traditionnelle de 15 minutes entre les deux mi-temps du match.

Colère espagnole

Soto a abordé au cours de son intervention la participation des arbitres espagnols à la Coupe du monde 2026, exprimant le mécontentement du Comité des arbitres face à la faible représentation espagnole dans la compétition, après que Hernández Hernández fut le seul arbitre espagnol à avoir dirigé un match du Mondial.

Soto a qualifié le bilan de « très négatif », confirmant l'existence d'un état de surprise et de mécontentement au sein du secteur arbitral espagnol, d'autant plus que le niveau des arbitres espagnols, selon lui, ne correspond pas à leur présence limitée dans la compétition.

Il a souligné que Hernández Hernández, aux côtés de l'arbitre assistant Alejandro qui a participé au match entre le Brésil et Haïti, ont livré une bonne prestation, ce qui confirme — selon Soto — que l'absence des arbitres espagnols n'était pas liée à des raisons purement techniques ou sportives.

L'affaire Negreira présente : une demande de réunion avec la FIFA

Quant à la possibilité que l'affaire Negreira influence les décisions de la Fédération internationale de football concernant le choix des arbitres, Soto n'a pas écarté cette éventualité, mais il a affirmé dans le même temps ne pas connaître les véritables raisons derrière la faible participation des arbitres espagnols.

Il a déclaré que l'absence de toute explication liée aux critères arbitraux ou objectifs pourrait signifier l'existence d'autres facteurs en dehors du terrain, insistant sur le fait que les arbitres espagnols ont été « les plus lésés » par l'affaire Negreira.

Le président du Comité des arbitres a révélé que l'instance attend la fixation d'une date pour tenir une réunion directe avec les responsables de la FIFA afin d'obtenir des éclaircissements officiels, privilégiant le dialogue direct plutôt que l'échange de courriers ou de communiqués médiatiques.

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Nouveaux changements arbitraux et techniques la saison prochaine

Soto a évoqué un ensemble de modifications qui entreront en vigueur au cours de la nouvelle saison, après l'application de certaines d'entre elles lors de la Coupe du monde, dont la plus notable est la réduction du temps perdu lié aux remplacements.

Il a précisé que le joueur remplacé sera tenu de quitter le terrain dans un délai maximal de 10 secondes, et qu'en cas de dépassement de ce délai, l'équipe devra attendre une minute supplémentaire avant d'effectuer le remplacement suivant.

Il a également fait référence à la révision du protocole de traitement des deuxièmes cartons jaunes, en plus de l'adoption de la technologie du ballon relié à une puce électronique pour aider à déterminer l'image précise utilisée lors de la révision automatique des situations de hors-jeu.

Mais Soto a appelé à la prudence concernant la nouvelle technologie, expliquant qu'elle n'aidera qu'à choisir le cadre temporel correct de l'instant de la passe, mais qu'elle ne résoudra pas tous les problèmes techniques, comme les pannes des systèmes de suivi des joueurs survenues la saison dernière, dont le match entre l'Atlético Madrid et le Barça en Coupe du Roi, lorsque les arbitres avaient été contraints de tracer les lignes de hors-jeu manuellement.

Un éloge de sa première saison et un appel à la compréhension

Malgré sa critique de la faible présence espagnole à la Coupe du monde, Soto a affirmé sa satisfaction quant à sa première année à la tête du Comité des arbitres, saluant en particulier la seconde moitié de la saison dernière en première et deuxième division.

Il a estimé que les matchs des barrages d'accession avaient été réussis et exempts d'interventions de l'assistance vidéo à l'arbitrage, et il a qualifié la montée de quatre arbitres de deuxième division en première division au cours d'une seule saison d'« accomplissement historique ».

Le président du Comité des arbitres a conclu son intervention en appelant à davantage de compréhension mutuelle entre les arbitres, les clubs et les supporters, affirmant que le métier d'arbitre comporte de grandes difficultés et exige une plus grande dose d'empathie de la part de toutes les parties.