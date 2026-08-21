Le Real Madrid aborde son premier match de la nouvelle saison de Liga face à l'Espanyol, demain samedi, porté par un bilan historique remarquable face à son adversaire, ainsi que par une série record qui lui confère un avantage évident avant le coup d'envoi.

La formation madrilène cherche à entamer son parcours en Liga sur une note forte, à l'occasion de son déplacement sur la pelouse de l'Espanyol lors de la deuxième journée de la compétition, après le report du match contre la Real Sociedad lors de la première journée.

Une supériorité historique du Real Madrid

Selon le réseau Opta, le Real Madrid a remporté 110 victoires en 180 confrontations face à l'Espanyol en Liga, pour 33 nuls et 37 défaites, devenant ainsi l'équipe ayant enregistré le plus de victoires face à un même adversaire dans l'histoire de la compétition.

Et la supériorité ne s'arrête pas là, puisque l'Espanyol a perdu 11 de ses 15 matchs disputés face au Real Madrid au stade RCDE en Liga, pour 3 victoires et un nul, soit le plus grand nombre de défaites subies par une équipe face à un même adversaire sur son propre terrain dans la compétition.

Malgré cela, les dernières confrontations au stade de l'Espanyol ont vu un recul relatif de l'avantage du Real Madrid, les locaux s'étant imposés dans 3 de leurs 7 derniers matchs disputés à domicile face à la formation madrilène en Liga, pour 4 nuls, après avoir perdu 8 de leurs neuf précédentes confrontations face à lui sur le même terrain, pour un seul nul.

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Une série record à l'ouverture

Le Real Madrid possède un bilan exceptionnel lors des matchs d'ouverture de la Liga, puisqu'il n'a plus connu la défaite lors de la première journée au cours des 17 dernières saisons, avec 12 victoires et 5 nuls.

La dernière défaite de la formation madrilène lors de son match d'ouverture de la compétition remonte à août 2008, lorsqu'elle s'était inclinée face au Deportivo La Corogne sur le score de 2-1.

Le réseau Opta a souligné que cette série représente le plus long parcours sans défaite lors de la journée d'ouverture pour toute équipe dans l'histoire de la Liga.

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