La sélection allemande a de nouveau exposé ses lacunes défensives en Coupe du monde, concédant un but dès l’entame du match contre l’Équateur et égalant ainsi la pire série de défaites de son histoire dans la compétition.

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, les Allemands ont concédé une ouverture du score dès la 9e minute, œuvre de Nelson Angulo, bien servi par Pedro Vitti, alors que la « Mannschaft » menait depuis la 2e minute grâce à Leroy Sané, lancé par Florian Wirtz.

Les Allemands enchaînent ainsi un neuvième match consécutif sans clean sheet.

Selon le site spécialisé « Stats Foot », la Mannschaft a encaissé au moins une fois dans chacun de ses 9 derniers matchs de Coupe du monde.

Selon le site spécialisé, cette série égale le pire bilan défensif de l’histoire de la Mannschaft en Coupe du monde, qui remonte à ses neuf premiers matchs disputés entre 1934 et 1954.

Une hémorragie défensive qui illustre la crise traversée par le quadruple champion du monde, toujours en quête de solidité pour conserver la tête du groupe E, où figurent aussi la Côte d’Ivoire, l’Équateur et Curaçao.