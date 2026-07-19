Une série impressionnante : l’Espagne écrit l’histoire en battant l’Argentine

La sélection espagnole a poursuivi son écriture de l’histoire sur la scène internationale en remportant la Coupe du monde 2026, après avoir battu l’Argentine 1-0 en finale, alliant ainsi la gloire mondiale à un record sans précédent dans le football européen.

Selon le site britannique Squawka, spécialisé dans les statistiques du football, la sélection espagnole détient désormais la plus longue série d’invincibilité jamais réalisée par une équipe européenne en football international masculin, avec 38 matchs consécutifs sans défaite.

Au cours de cette série historique, la sélection espagnole a aligné les victoires contre de grands adversaires, avec seulement quelques nuls, confirmant la stabilité tactique instaurée par le sélectionneur Luis de la Fuente, qui a façonné une nouvelle génération ayant ramené « La Roja » sur le toit du monde.

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Cet exploit n’est pas isolé : le sacre mondial vient renforcer la valeur de la série, preuve que les chiffres reflètent avant tout une supériorité sportive.

Cet exploit atteste de la métamorphose opérée par la Roja ces dernières années, qui a su marier sa philosophie traditionnelle de possession à des transitions offensives plus rapides, tout en s’appuyant sur une génération de jeunes talents désormais incontournables sur la scène internationale.

La sélection espagnole détient désormais deux records historiques : le titre de championne du monde 2026 et la plus longue série d’invincibilité d’une équipe européenne dans l’histoire du football international, confirmant que « La Roja » vit l’une de ses plus grandes périodes.