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Carlos Forbs a assumé la pression liée au mythique maillot numéro 7 de Cristiano Ronaldo pour offrir au Portugal une victoire spectaculaire contre le pays de Galles en Ligue des nations. Le jeune ailier a inscrit le but décisif en seconde période, assurant à son pays la première place de son groupe malgré l'expulsion tardive de Pedro Neto.

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Le Portugal décroche une victoire cruciale contre le pays de Galles

Le Portugal s'est relevé d'une lourde défaite subie durant le week-end en décrochant mardi une victoire palpitante contre le pays de Galles (3-2) en Ligue des nations . C'est son premier succès depuis que Ronaldo a pris sa retraite internationale plus tôt en novembre.

Forbs a été le héros des visiteurs à Cardiff. Entré en jeu, l'ailier du Club Bruges a inscrit son premier but en sélection et offert les trois points à son équipe. Cette victoire était essentielle pour le Portugal après sa lourde défaite contre le Danemark (4-1) samedi. Malgré ses difficultés défensives, le Portugal a fait preuve d'une belle résistance pour terminer en tête de son groupe de Ligue des nations.

Forbs assume le mythique numéro 7

Porter le légendaire maillot numéro 7 de Ronaldo n'est pas une mince affaire, mais Forbs l'a arboré avec un trait spécial traversant le numéro en hommage à l'attaquant retraité. Le joueur de 22 ans a parfaitement assumé cette responsabilité en inscrivant le but décisif à la 70e minute.

« C'est une sensation particulière ; je n'oublierai pas cette journée », a déclaré Forbs après le match. « Le plus important, c'est que nous ayons réussi à gagner ; j'en suis heureux. »

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Malgré l'héritage laissé par Ronaldo, auteur de 146 buts en sélection, Forbs a gardé les pieds sur terre au sujet de son nouveau maillot. « Je sais que ce numéro a une signification particulière, mais je n'ai pas ressenti de pression supplémentaire en le portant », a-t-il ajouté.

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Un match mouvementé qui se termine par une victoire

La rencontre a été mouvementée. Bruno Fernandes a donné rapidement l'avantage au Portugal d'une frappe enroulée. Mais le pays de Galles a vite réagi : David Brooks a égalisé deux minutes plus tard.

Sorba Thomas a ensuite donné l'avantage au pays de Galles à l'issue d'une contre-attaque rapide, obligeant le Portugal à réagir immédiatement. Pedro Neto s'en est chargé en égalisant rapidement, avant que Forbs ne scelle la victoire d'une finition astucieuse. Le Portugal a dû résister lors d'une fin de match tendue après l'expulsion de Neto pour deux tacles imprudents commis coup sur coup.

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Cap sur les quarts de finale

Cette victoire arrachée de haute lutte a permis au Portugal de terminer en tête de son groupe de Ligue des nations. Il a bouclé sa campagne avec cinq victoires en six matches, traversant avec succès la période qui a immédiatement suivi le départ soudain de Ronaldo.

Le Portugal se tourne désormais vers la phase à élimination directe. Il affrontera une équipe ayant terminé deuxième de son groupe en quarts de finale en mars prochain. Il connaîtra son adversaire lors du tirage au sort officiel, vendredi.