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Le gardien de Leeds United James Trafford est sorti du silence sur la période difficile qu’il a traversée à Manchester City. L’international anglais a qualifié le manque de temps de jeu régulier à l’Etihad Stadium de « sensation horrible ». Il était revenu dans son club d’enfance avec de grands espoirs, avant de se retrouver écarté après un transfert très médiatisé lors du mercato.

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Relégué au second plan à l’Etihad

Trafford a gravi les échelons du centre de formation de Manchester City avant d’être prêté à Accrington Stanley puis à Bolton Wanderers. Il a ensuite rejoint définitivement Burnley, où deux saisons réussies ont incité Manchester City à le faire revenir l’été dernier.

À son retour, le gardien s’attendait à devenir le titulaire de Pep Guardiola. Mais ses ambitions ont vite été contrariées lorsque l’international italien Gianluigi Donnarumma est arrivé à Manchester le dernier jour du mercato.

Cette arrivée tardive a relégué Trafford sur le banc pendant presque toute la saison en championnat. Il n’a plus joué en Premier League entre la fin août et la dernière journée de la saison, lorsque Guardiola lui a accordé une rare titularisation contre Aston Villa.

« On finit par se perdre »

Ce manque de temps de jeu a lourdement pesé sur le moral du gardien. Au micro de BBC Sport, Trafford a évoqué sans détour les difficultés qu’il a traversées.

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« Quelle sensation horrible, vraiment horrible. Ne pas jouer, a reconnu Trafford. On appelle beaucoup de gens pour vider son sac. Comme tout le monde, quand on passe une [mauvaise] journée au travail, on appelle quelqu’un. J’appelle mon père, ma mère, ma compagne, mes amis. J’aime appeler mes amis et discuter de tout ça avec eux. C’est assez drôle. »

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Cette frustration a finalement motivé son départ pour Elland Road cet été. Le gardien numéro un de Leeds a souligné qu’il avait besoin de jouer régulièrement pour son bien-être et pour poursuivre ses ambitions.

« Je devais jouer régulièrement cette saison pour mon bien-être mental. Quand on ne joue pas, on finit par se perdre, a expliqué Trafford. Je suis peut-être différent, je ne sais pas, mais ne pas jouer chaque semaine, c’était horrible. Je devais absolument jouer chaque semaine cette saison pour me sentir bien mentalement, continuer à progresser dans ma carrière et me rapprocher des rêves que je veux réaliser. »

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Deux trophées au cours d’une année mouvementée

Malgré son absence en Premier League, Trafford a joué un rôle crucial dans les coupes nationales lors de la dernière saison de Guardiola. Il a réalisé quatre matches sans encaisser de but en six rencontres de Coupe de la Ligue anglaise et trois en six matches de FA Cup, aidant Manchester City à remporter les deux trophées.

« Malheureusement, nous n’avons pas remporté les quatre trophées. Les choses ne se sont pas passées comme je l’espérais, mais ça arrive, a déclaré Trafford à propos de cette saison. Sur le moment, j’ai simplement essayé d’en tirer le meilleur parti possible. »

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« Avec le recul, je ne pense pas que cette saison ait été décevante au bout du compte, parce que j’ai énormément appris, beaucoup progressé et remporté deux trophées en un an. »

« Il y a eu des moments où j’allais très mal, où je regrettais certaines choses et où j’étais déçu, mais avec le recul, je suis très reconnaissant d’avoir vécu cette expérience. Quelle année incroyable. »

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Des ambitions en Premier League et avec l’Angleterre

Trafford a trouvé dans le Yorkshire de l’Ouest la stabilité qu’il recherchait : il a déjà réalisé trois matches sans encaisser de but lors de ses neuf premières rencontres de Premier League avec Leeds. Sa priorité immédiate sera de maintenir ce niveau lorsque son équipe recevra Tottenham Hotspur pour un match dont le coup d’envoi sera donné à l’heure du déjeuner.

Après ses engagements en club, le gardien rejoindra la sélection dirigée par le nouveau sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel. Maintenant qu’il joue enfin régulièrement en club, Trafford entend sérieusement disputer à Jordan Pickford la place de titulaire dans les buts de l’Angleterre.