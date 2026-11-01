« Une semaine très difficile ! » : Joshua Kimmich s’exprime après son retour chargé d’émotion au Bayern Munich

Kimmich de retour comme capitaine du Bayern dans un Klassiker électrique
Joshua Kimmich a retrouvé le onze de départ du Bayern Munich et porté le brassard de capitaine lors du match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund à l’Allianz Arena, dans le cadre du Klassiker. Le milieu de terrain avait manqué les trois précédents matches du Bayern en raison d’un deuil dans sa famille proche.
Aux côtés d’Aleksandar Pavlovic au milieu de terrain, Kimmich a immédiatement apporté de la sérénité et de la qualité sur coups de pied arrêtés.
Malgré son influence, Fabio Silva a égalisé à la 90e minute, privant le Bayern des trois points.
Le capitaine évoque une période personnelle difficile
Après le coup de sifflet final, Kimmich a reconnu que revenir sur le terrain représentait un obstacle mental important. « Cela a été une semaine très difficile. Je suis heureux d’être de retour sur le terrain », a confié Kimmich.
« Quel que soit le résultat, il faut dire que nous traversons une période difficile en ce moment. »
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« C’est maintenant qu’il faut montrer si nous formons une équipe. Nous devons rester soudés », a souligné l’international allemand.
Pour Kimmich, la domination du Bayern méritait mieux qu’un nul
Kimmich a délivré une passe décisive sur le but de Dayot Upamecano à la suite d’un corner joué court, mais il estime que le Bayern méritait bien davantage au vu de sa domination totale. « Je crois que c’était notre troisième match nul. Celui d’aujourd’hui n’aurait pas dû se terminer ainsi. Surtout quand on voit la seconde période, je ne pense pas qu’un nul soit justifié », a affirmé Kimmich.
« Mais c’est parfois comme ça dans le football. Dortmund n’a pas abandonné et est resté dans le match jusqu’au bout. »
« Au bout du compte, nous devons nous contenter de ce point, même si nous aurions évidemment dû gagner », a-t-il ajouté.
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