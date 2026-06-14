Une semaine exactement après le départ très médiatisé de Van Persie, un deuxième joueur du Feyenoord fait à nouveau parler de lui

Robin van Persie a été limogé la semaine dernière par le Feyenoord. Jusqu’à présent, seul Tsuyoshi Watanabe avait réagi au licenciement de l’entraîneur, mais Ayase Ueda s’exprime à son tour dans une interview accordée au De Telegraaf.

L’ancien international néerlandais lui avait accordé sa confiance la saison dernière, et cette approche a porté ses fruits : avec 25 buts, le Japonais a terminé meilleur buteur de l’Eredivisie. « C’est la meilleure saison de ma carrière. Je ne peux pas isoler une seule raison à ce succès, mais la présence de Watanabe y est pour beaucoup », a expliqué l’attaquant.

Malgré son titre de meilleur buteur, il nuance toutefois son bilan : « Sur le plan personnel, je suis satisfait d’avoir terminé en tête du classement des buteurs, mais, collectivement, nous n’avons pas conquéri le titre et c’est ce qui me pèse le plus. »

Le Japonais de 27 ans s’adresse également aux supporters du Feyenoord : « Nous avons traversé une période difficile avec le club cette saison. Je le regrette sincèrement. »

Au fil de la saison, il a vu Robin van Persie affronter les critiques, et il se dit soulagé que le club, malgré les turbulences, ait finalement pris la deuxième place.

« J’ai ressenti une grande pression, car l’entraîneur m’a accordé beaucoup de confiance. Je voulais absolument être à la hauteur pour lui, et je suis soulagé que nous ayons tout de même terminé à la deuxième place », poursuit l’attaquant, qui réagit après Watanabe au départ de Van Persie.

Concernant les chances du Japon au Mondial,

Dimanche soir, Ueda et Watanabe affronteront avec le Japon l’équipe nationale néerlandaise à l’AT&T Stadium. Le duo aborde la Coupe du monde avec optimisme. « Nous visons le titre mondial. Nous pensons avoir une chance. Nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent à un haut niveau à l’étranger, nous connaissons le niveau de notre équipe et nous avons tout simplement beaucoup confiance », déclare Watanabe.