« Une semaine entre tristesse et joie » : Scaloni brise le silence après la défaite en finale

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a adressé un message d'excuses émouvant aux supporters de son pays, une semaine jour pour jour après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, qui a décroché sa deuxième étoile, l'Albiceleste ayant échoué à défendre son titre mondial.

Scaloni a publié un long communiqué sur son compte officiel Instagram, s'adressant en premier lieu aux supporters argentins : « Après une semaine intense où la tristesse s'est mêlée à la joie, les larmes au sourire, la douleur à la sérénité, la tension au calme, je peux enfin m'asseoir pour écrire quelques mots. »

Le technicien argentin a souligné que, malgré son manque d'attrait pour les réseaux sociaux, ceux-ci constituaient peut-être le meilleur moyen de transmettre ses sentiments aux supporters, s'excusant en ces termes : « Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé de ne pas avoir pu vous rapporter une autre coupe et vous offrir un peu de joie, ne serait-ce que pour quelques jours, pour vous aider à oublier tout ce qui est mauvais dans la vie. »

Scaloni a invité les supporters à se souvenir des valeurs que le groupe a tenté de montrer, qualifiant ses joueurs de « guerriers », comme il les appelait lorsqu'il en parlait avec son épouse.

Il a ajouté : « L'effort, l'envie, la volonté, le refus d'abandonner même quand les choses deviennent difficiles, donner tout ce que l'on a même quand il ne reste plus rien, supporter les seaux d'eau froide de personnes qui ne nous connaissent pas, l'équilibre, l'envie de rester debout quand vos jambes ne répondent plus à votre esprit... voilà la véritable coupe. »

Le sélectionneur a exprimé sa profonde gratitude envers le staff technique, les joueurs et les employés de la Fédération argentine de football, saluant ceux qui travaillent dans l'ombre pour que la sélection se sente à l'aise. Il a également adressé ses remerciements à chaque supporter pour l'affection reçue par l'équipe.

Scaloni a conclu son message émouvant par une phrase qu'il a répétée deux fois pour insister : « Qui a un ami argentin possède un trésor », en référence claire à l'esprit combatif et à la loyauté qui caractérisent le peuple argentin et sa sélection.