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Bonne nouvelle pour l’Ajax : l’entraîneur Míchel Sanchez a retenu Julian Brandt dans le groupe. Il sera donc disponible face à ADO La Haye, puis pour le Klassieker la semaine prochaine.

L’infirmerie de l’Ajax se vide après la trêve internationale. Míchel s’en réjouit sur les canaux du club.

« Plusieurs joueurs blessés jusqu’à récemment font leur retour, explique-t-il. Julian Brandt, Steven Berghuis, Thilo Kehrer et Anton Gaaei sont rétablis et disponibles pour le prochain match. »

Les quatre joueurs pourront donc jouer contre ADO La Haye, où l’ancien entraîneur de l’Ajax Maurice Steijn fait son retour comme entraîneur principal.

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« Nous avons étudié la philosophie de jeu que Steijn appliquait dans ses précédents clubs, mais aussi la manière dont ADO a disputé ses derniers matches », explique Míchel à propos de la préparation de la rencontre.

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Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov et Caio Henrique sont, eux, toujours blessés et ne joueront donc pas pour le moment.

« Les joueurs qui étaient avec leurs sélections nationales sont également revenus au club en bonne condition physique », ajoute Míchel, satisfait, dans son point sur les blessures.

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Le moment tombe bien pour Míchel et l’Ajax : le Klassieker est prévu non pas ce week-end, mais le suivant. L’Ajax se rendra à De Kuip le dimanche 29 novembre après-midi.

L’Ajax doit également disputer un match européen jeudi soir. Il recevra alors le FC Thun à la Johan Cruijff ArenA.