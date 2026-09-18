Une semaine après sa correction infligée par Feyenoord, le PEC Zwolle s’incline aussi lourdement à Groningue

Le FC Groningue s’est très facilement défait du PEC Zwolle vendredi soir. À l’Euroborg, l’équipe de Dick Lukkien s’est imposée 3-0 et grimpe ainsi à la sixième place. Le PEC Zwolle est désormais seizième.

Le PEC Zwolle s’était rendu à Groningue avec l’ambition de prendre sa revanche après la douloureuse défaite 0-7 du week-end dernier contre Feyenoord, mais en première période, le FC Groningue a été le maître absolu dans son Euroborg.

Dès la 20e minute, l’équipe à domicile a pris les devants. Marco Rente a servi Jorg Schreuders, qui a gardé son calme avant de remettre en retrait pour Thom van Bergen. L’attaquant a ensuite conclu avec sang-froid : 1-0.

Peu après, Schreuders lui-même a inscrit le 2-0. Schreuders a profité d’une perte de balle de Ryan Thomas et a marqué du pied gauche, son « mauvais » pied, d’une frappe de l’extérieur de la surface.

Après la pause, le PEC Zwolle s’est montré dangereux pour la première fois. Gabriël Reiziger a reçu un centre à ras de terre venu de la gauche et a réussi à y mettre le pied, mais il a vu le ballon passer de peu à côté.

Au final, le PEC Zwolle n’a pas non plus réussi à se montrer dangereux en seconde période. Le FC Groningue a porté le score à 3-0 après 68 minutes de jeu. Un coup franc indirect travaillé à l’entraînement a été expédié en pleine lucarne par Tygo Land : 3-0.

Peu après, Van Bergen a encore été tout proche d’inscrire son deuxième but de la soirée. L’attaquant du FC Groningue a hérité du ballon dans un cafouillage dans la surface de réparation, mais son pied gauche n’était pas assez précis.







