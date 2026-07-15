Une seconde chance pour la star du Real Madrid… Mourinho offre un « nouveau souffle » au transfert à 58 millions

Au Real Madrid, le joueur obtient une seconde chance de relancer sa carrière lors de la saison à venir, après les critiques reçues l’année passée.

L’arrivée du Portugais José Mourinho sur le banc madrilène pour la nouvelle saison lui insuffle un nouvel élan, après plusieurs mois marqués par des revers.

Selon le journal « AS », Dean Hooysen entame sa deuxième saison sous le maillot madrilène. Après un exercice inaugural en dents de scie — début prometteur, perte de confiance des supporters puis place de titulaire —, le défenseur aborde ce nouveau chapitre avec l’obligation de retrouver son meilleur niveau.

Après la déception de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du monde, il doit absolument retrouver son meilleur niveau. L’arrivée du Portugais José Mourinho lui offre ainsi une nouvelle chance de prouver qu’il peut mener la défense.

Le club a investi 58 millions d’euros l’été dernier pour s’attacher les services de celui qui doit devenir le futur pilier de la défense espagnole. Lors de la Coupe du monde des clubs, il avait commencé à briller sous la houlette de Xabi Alonso et à s’imposer comme titulaire.

Les supporters du Real Madrid se réjouissaient : à seulement 20 ans, il évoluait déjà avec la maturité d’un vétéran, à un poste où l’expérience fait loi.

Peu à peu, ses erreurs l’ont fait douter, jusqu’à son pire moment : la 24e journée de Liga, lorsqu’il a provoqué un penalty inutile contre la Real Sociedad, valant les sifflets du public.

Après cette rencontre, quelque chose a changé : il a commencé à prendre moins de risques. Ses dégagements précipités, sa crainte d’être expulsé et ses pertes de balle irritaient le public du Santiago Bernabéu à chaque touche de balle.

Néanmoins, ce style plus prudent lui a permis de retrouver progressivement confiance. Lors du match contre Manchester City, il a de nouveau livré une performance remarquable, réussissant 86 passes sur 90 (soit un taux de réussite de 96 %). Il s’est ensuite illustré lors du derby de Liga au Santiago Bernabéu, où il a été le joueur local ayant effectué le plus de passes et de dégagements. Bien qu’il n’ait pas livré une prestation exceptionnelle, il a maintenu un bon niveau de jeu jusqu’à la fin de la saison.

Malgré cette progression, le scénario attendu s’est produit : Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a préféré convoquer quatre autres défenseurs pour la Coupe du monde.

Une première historique, puisque la Roja n’avait jamais disputé la compétition sans au moins un joueur du Real Madrid. Déçu, Huisen a alors enchaîné avec des vacances, suivi avec enthousiasme la montée de Málaga (club dont il est un fervent supporter) et travaillé sa condition physique en vue de la nouvelle saison.

Il retrouvera ensuite Valdebebas, où il devra rivaliser avec Konaté pour une place de titulaire et croiser à nouveau Mourinho.

Les deux hommes ont déjà collaboré à Rome, où l’international espagnol a disputé 14 matchs ; il connaît donc déjà le style de l’entraîneur portugais.

Une saison charnière pour le natif d’Amsterdam, qui doit désormais démontrer qu’il est prêt à endosser le rôle de leader de la défense madrilène.