Le coup de sifflet final n'a pas été l'événement le plus marquant du Clasico des Pays-Bas, mais plutôt ce moment terrifiant survenu dix minutes avant la fin, lorsque le stade Philips s'est transformé en une scène de chaos et de stupéfaction.

Le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam, Aaron Bouwman (19 ans), a été victime d'une grave blessure qui a failli lui coûter la vie, à la suite de laquelle il a été transporté d'urgence à l'hôpital, lors de la rencontre remportée par le PSV Eindhoven sur le score de 3-1.

Un moment de terreur : un tacle en retard qui embrase le duel

L'incident s'est produit à la 80e minute, à la suite d'un tacle glissé en retard et imprudent de l'ailier Ruben van Bommel, fils de la légende du football néerlandais Mark van Bommel.

Le contact fut violent et direct, à la suite duquel Bouwman s'est effondré au sol en se tordant de douleur, dans un état de stupeur totale, avant que la pelouse ne se transforme en une scène d'accrochages et de vive altercation entre les joueurs des deux équipes, en signe de protestation contre la brutalité du tacle.

Le staff médical est intervenu rapidement, et le jeune joueur a été immédiatement évacué en ambulance, faisant tomber le rideau sur le Clasico avec une image que personne ne souhaite voir.

Un diagnostic choquant et une longue absence

Dans un communiqué officiel préoccupant, l'Ajax Amsterdam a annoncé les résultats des examens préliminaires auxquels son jeune défenseur a été soumis à l'hôpital.

Le club a confirmé que Bouwman souffrait d'une « fracture du sternum et d'une contusion pulmonaire », une blessure grave qui nécessite qu'il reste sous étroite surveillance médicale à l'hôpital au cours des prochaines heures.

Le club a également tranché sur la durée de l'absence, confirmant que le joueur sera à coup sûr éloigné des terrains jusqu'à la fin du mois de septembre en cours, un coup dur pour la carrière de l'un des plus grands talents de l'académie.

Colère aux Pays-Bas et comparaison avec le drame de 1982

Le tacle violent n'est pas passé inaperçu dans les milieux sportifs néerlandais, où il a déclenché une vague de colère et de réprobation généralisée.

Le célèbre commentateur sportif Hugo Borst est allé encore plus loin, lorsqu'il a comparé l'action au tristement célèbre et inoubliable choc entre le gardien allemand Harald Schumacher et le Français Patrick Battiston en demi-finale de la Coupe du monde 1982, qui avait failli coûter la vie à ce dernier.

Une comparaison qui reflète l'ampleur du choc provoqué par le tacle de van Bommel fils.

Regrets et excuses dans le vestiaire

De son côté, le PSV Eindhoven a tenté de désamorcer rapidement la situation, et Ernest Stewart, le directeur sportif du club, a révélé que Ruben van Bommel avait éprouvé de vifs regrets et une profonde tristesse dès qu'il avait pris conscience de la gravité de la blessure.

Stewart a ajouté que le joueur n'avait pas attendu longtemps, mais s'était rendu, dès le coup de sifflet final, directement dans le vestiaire de l'Ajax Amsterdam pour présenter ses excuses personnelles aux joueurs et au staff technique pour ce qui s'était passé, un geste par lequel il a cherché à souligner que ce qui s'était produit n'était pas intentionnel.