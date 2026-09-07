Une scène qui ravive le cauchemar de Schumacher : le fils d'une légende des Pays-Bas expose un talent de l'Ajax à une grave blessure

Le coup de sifflet final n'a pas été l'événement le plus marquant de ce sommet du football néerlandais, mais bien cet instant terrifiant survenu à dix minutes de la fin, lorsque le Johan Cruyff Arena s'est transformé en une scène de chaos et de stupeur.

Le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam, Aaron Bouwman (19 ans), a été victime d'une grave blessure à la suite de laquelle il a été transporté d'urgence à l'hôpital, lors de la rencontre remportée par le PSV Eindhoven sur le score de 3-1.

L'instant d'effroi : un tacle en retard qui embrase la partie

L'incident s'est produit à la 80e minute, à la suite d'un tacle en retard et irréfléchi de l'ailier Ruben van Bommel, fils de la légende du football néerlandais Mark van Bommel.

Le choc a été violent et frontal ; Bouwman s'est effondré au sol, se tordant de douleur au milieu d'une consternation générale, avant que la pelouse ne se transforme en un théâtre d'escarmouches et de vives altercations entre les joueurs des deux équipes, pour protester contre la brutalité du tacle.

Le staff médical est intervenu rapidement, et le jeune joueur a été directement évacué en ambulance, mettant un terme à la rencontre sur une image que personne ne souhaite voir.

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Un diagnostic choquant et une longue absence

Dans un communiqué officiel inquiétant, l'Ajax Amsterdam a annoncé les résultats des premiers examens auxquels son jeune défenseur a été soumis à l'hôpital.

Le club a confirmé que Bouwman souffre d'une « fissure du sternum et d'une contusion pulmonaire », une blessure grave qui nécessite son maintien sous étroite surveillance médicale à l'hôpital au cours des prochaines heures.

Le club a également tranché sur la durée de l'absence, affirmant que le joueur manquera les terrains de manière certaine jusqu'à la fin du mois de septembre en cours, un coup dur pour la carrière de l'un des plus grands talents de l'académie.

Colère aux Pays-Bas et comparaison avec le drame de 1982

Le tacle violent n'est pas passé inaperçu dans les milieux sportifs néerlandais, où il a déclenché une vague de colère et de réprobation générale.

Le célèbre critique sportif Hugo Borst est allé plus loin encore, en comparant l'action au tristement célèbre et inoubliable choc entre le gardien allemand Harald Schumacher et le Français Patrick Battiston lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1982, qui avait failli coûter la vie à ce dernier.

Une comparaison qui traduit l'ampleur du choc laissé par le tacle de van Bommel fils.

Regrets et excuses dans le vestiaire

De son côté, le PSV Eindhoven a tenté de désamorcer rapidement la situation, et Ernest Stewart, le directeur sportif du club, a révélé que Ruben van Bommel a ressenti un profond regret et une grande tristesse dès qu'il a pris conscience de la gravité de la blessure.

Stewart a ajouté que le joueur n'a pas attendu longtemps ; dès le coup de sifflet final, il s'est rendu directement dans le vestiaire de l'Ajax Amsterdam pour présenter ses excuses personnelles aux joueurs et au staff technique pour ce qui s'était passé, un geste par lequel il a tenté de souligner que l'incident n'était pas intentionnel.