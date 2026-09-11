Liverpool a reçu un renfort de taille avant d'affronter Fulham en Premier League, après la confirmation que le Français Bradley Barcola n'a pas subi de blessure grave, à la suite de sa sortie lors du match face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, mercredi, après près d'une heure de jeu, en raison de douleurs musculaires.

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a précisé lors de la conférence de presse tenue vendredi que Barcola avait seulement souffert de crampes musculaires, affirmant que le joueur passera une dernière évaluation après l'entraînement, mais qu'il devrait être prêt à disputer la rencontre face à Fulham si tout se déroule normalement.

Iraola a déclaré : « Barcola a seulement souffert de crampes musculaires. Nous devons évaluer la situation aujourd'hui, mais il n'y a pas de blessure. Il devrait être prêt à jouer si tout se passe bien. »

La première apparition de Barcola avec Liverpool en Ligue des champions menaçait de se transformer en soirée difficile, après que le joueur, qui a rejoint l'équipe durant l'été pour un transfert dont le montant a dépassé les 140 millions d'euros, a été contraint de quitter la pelouse face à l'Atlético Madrid, avant qu'il ne s'avère qu'il ne s'agissait que de crampes musculaires.

Dans un autre registre, Iraola a dévoilé les dernières évolutions concernant l'état du Français Hugo Ekitike, qui poursuit sa convalescence après une rupture du tendon d'Achille droit subie en avril dernier lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

L'entraîneur a évoqué la possibilité d'un retour d'Ekitike en janvier prochain, tout en insistant sur le fait qu'il était encore trop tôt pour parler d'une date précise, alors que le joueur poursuit son programme de rééducation. Il a précisé que son inscription sur la liste européenne de Liverpool serait un indice de l'existence d'une chance de bénéficier de ses services lors des dernières étapes de la phase de groupes.

Liverpool conclut son parcours dans la phase de ligue de la Ligue des champions par une rencontre face à l'Inter Milan à l'extérieur le 19 janvier, avant de recevoir Lens lors de la dernière journée le 27 janvier.