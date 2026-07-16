Une scène impressionnante dans le ciel de New York… La fumée des incendies au Canada précède la finale de la Coupe du monde

Un ciel gris et un brouillard épais ont accueilli la délégation de l'équipe nationale espagnole à son arrivée à New York, dans un décor marqué par la fumée des feux de forêt provenant du Canada, à seulement 72 heures de la finale de la Coupe du monde 2026.

Les avions de la sélection ibérique ont atterri à l’aéroport de Newark, dans le New Jersey, ville hôte de la finale, dans une atmosphère brumeuse provoquée par plus de 800 feux de forêt qui ravagent l’Ontario et d’autres régions canadiennes, et dont les effets se font sentir jusqu’à la côte est des États-Unis.

Pour l’instant, la situation n’est pas officiellement jugée préoccupante et les autorités locales estiment que les conditions météorologiques s’amélioreront d’ici dimanche, jour de la finale. Selon le journal AS, la FIFA n’a pas encore contacté la délégation espagnole, même si elle dispose de protocoles prêts à être activés en cas d’aggravation de la situation.

Selon CNN, le ciel devrait se dégager à partir de vendredi, mais la prudence reste de mise. L’indice de qualité de l’air a atteint 101, un seuil nocif pour les publics sensibles, sans risque majeur pour le reste de la population.

Dès mercredi soir, les conditions se sont dégradées dans la région hôte de la finale : les particules, qui stationnaient en altitude mardi, sont descendues au sol, enveloppant New York dans un brouillard dense.

Aucune alerte officielle n’a encore été émise, mais un climat d’attente prévaut chez les organisateurs, qui surveillent de près l’évolution de la qualité de l’air au cours des prochaines heures.