Une saison historique : la Ligue saoudienne s’impose en Asie à la manière de la « Premier League »

La Ligue saoudienne Roshen s’apprête à marquer l’histoire la saison prochaine, en visant une expansion à l’échelle asiatique sur le modèle de la Premier League anglaise.

La Fédération saoudienne de football a officialisé ce mercredi la participation de huit clubs à différentes compétitions internationales la saison prochaine, tant en Asie qu’au niveau du Golfe.

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadsia entreront directement dans la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFF, tandis qu’Al-Ittihad commencera par le tour préliminaire face à Al-Jazira (Émirats arabes unis).

Al-Taawoun disputera quant à lui la Ligue des champions de l’Asie 2, tandis qu’Al-Ittifaq et Neom évolueront en Ligue des champions du Golfe.

Jamais, dans l’histoire de la Saudi Pro League, autant de formations n’avaient pris part aux épreuves continentales, conséquence directe de l’augmentation des places saoudiennes, passant de 3 à 5 en Ligue des champions de l’Asie et de 1 à 2 en Ligue des champions du Golfe.

Cette mobilisation sans précédent évoque la domination de la Premier League anglaise, qui alignera elle aussi 9 clubs dans les trois compétitions européennes la saison prochaine, un record historique.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa et Liverpool sont engagés en Ligue des champions, tandis que Bournemouth, Sunderland et Crystal Palace évolueront en Ligue Europa, sans oublier Brighton en Ligue Europa Conférence.