Il semble que l'Eintracht Francfort ne tirera aucun bénéfice financier du transfert attendu de son ancien attaquant Omar Marmoush de Manchester City vers Tottenham Hotspur, bien que le club allemand ait inséré une clause lui garantissant un pourcentage sur la valeur d'une future revente du joueur.

Marmoush avait rejoint Manchester City en janvier 2025 en provenance de l'Eintracht Francfort, dans le cadre d'un transfert dont la valeur de base s'élevait à environ 75 millions d'euros, permettant au club allemand de réaliser un important gain financier grâce à la vente de l'attaquant égyptien. L'Eintracht avait également réussi à inclure dans l'accord une clause lui accordant le droit de percevoir un pourcentage sur la valeur d'un futur transfert de Marmoush vers un autre club.

Environ un an et demi après son arrivée à l'Etihad Stadium, Marmoush s'apprête à vivre une nouvelle expérience en Premier League, désormais proche de quitter Manchester City pour rejoindre Tottenham Hotspur.

Ce transfert était censé représenter une nouvelle occasion pour l'Eintracht Francfort de percevoir un revenu financier supplémentaire, en profitant de la clause de revente qu'il avait établie lors de la conclusion du transfert du joueur vers Manchester City.

Toutefois, le club allemand se retrouve face à une surprise inattendue, les informations indiquant que l'Eintracht ne percevra pas les sommes qu'il attendait du transfert de Marmoush vers Tottenham, selon ce qu'a rapporté le journal allemand « Bild ».

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Selon le rapport, Manchester City a trouvé un moyen d'éviter de verser le pourcentage dû à l'Eintracht Francfort, ce qui signifie que le club allemand pourrait voir son ancien joueur rejoindre un autre club de Premier League sans percevoir la contrepartie financière sur laquelle il comptait.

Ces développements remettent le transfert de Marmoush sous les projecteurs, non seulement en raison de la valeur de son passage à Tottenham, mais aussi à cause de la manière dont a été traitée la clause de revente qui était censée offrir à l'Eintracht Francfort un revenu supplémentaire lié à l'avenir du joueur.

Le transfert de Marmoush vers Manchester City figurait parmi les opérations les plus marquantes de l'Eintracht ces dernières années, le club ayant perçu environ 75 millions d'euros comme valeur de base de la transaction, avant que l'attaquant égyptien n'entame son parcours avec l'équipe anglaise.

Et aujourd'hui, alors que Marmoush est proche de quitter Manchester City, il semble que l'Eintracht Francfort perdra l'occasion de percevoir des millions supplémentaires liés à cette opération, un développement susceptible de susciter une vive controverse autour des détails de l'accord conclu entre les deux clubs lors du transfert de l'attaquant égyptien en Angleterre.