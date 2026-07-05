Une ruse astucieuse qui a mis la Croatie à genoux… Le Portugal va-t-il utiliser la même arme face à l'Espagne ?

Dans son analyse tactique, John Dahl Tomasson, expert du groupe d’études techniques de la FIFA, explique comment le Portugal a exploité les centres depuis les ailes pour prendre à défaut la Croatie, aussi bien sur coups de pied arrêtés que dans le jeu.

Sur le site officiel de la FIFA, Tommason a détaillé que, des corners dangereux aux incursions dans la surface de réparation, en passant par le centre décisif de Rafael Leão à l’origine du but victorieux, le même schéma s’est reproduit : les Portugais ont d’abord ralenti le tempo, créé un surnombre, fait circuler le ballon rapidement avant d’attaquer la surface à pleine vitesse.

Ce schéma s’est reproduit dans plusieurs situations, toujours avec la même menace : des centres courbes de grande qualité vers les zones centrales dangereuses et le second poteau.

Sur les neuf corners obtenus, le Portugal a créé quatre occasions franches, les six centres directement tirés depuis la surface ayant tous été lobés vers l’intérieur.

Tommason souligne que ces corners, frappés avec une précision remarquable par des joueurs comme Nuno Mendes, trouvaient systématiquement leurs cibles prédéfinies.

En revanche, plusieurs joueurs portugais ont bloqué efficacement les défenseurs en zone dans la deuxième zone, libérant l’espace nécessaire à des débordements tardifs vers le second poteau, souvent visé.

En jeu ouvert, les Portugais ont également adressé 15 centres en cloche, dont 14 depuis les couloirs latéraux (7 à droite, 7 à gauche).

Deux de ces centres ont été convertis en passes décisives, dont l’une a permis à Gonçalo Ramos de marquer le but de la victoire dans le temps additionnel.

Plusieurs de ces centres non convertis demeuraient néanmoins dangereux, comme le révèlent les images.

Selon Tommason, ce volume élevé s’explique par une construction de jeu méthodique et intentionnelle ; Lors de la phase de construction, les milieux de terrain portugais se repliaient aux côtés des deux défenseurs centraux pour créer une supériorité numérique face à la ligne offensive croate. Dans le même temps, attaquants et ailiers permutaient dans les couloirs et menaçaient l’espace derrière la défense, attirant ainsi la Croatie sur les ailes.

Dès que l’adversaire se trouvait coincé sur un côté, le Portugal transposait rapidement le jeu vers l’autre flanc, où il disposait d’une supériorité numérique et du temps nécessaire pour adresser des centres courbes précis.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face à l’Espagne, lundi, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.