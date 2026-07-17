À quelques heures de la finale de la Coupe du monde 2026, les débats ne portent plus seulement sur l’identité du futur champion, mais aussi sur la course au Ballon d’or, après que le compte officiel du trophée a déclenché une vive polémique par une initiative inhabituelle, perçue par beaucoup comme un moyen de replacer Lionel Messi en tête des favoris.

Tous les regards se tournent désormais vers la confrontation très attendue entre l’Argentine et l’Espagne, dimanche prochain, car elle pourrait non seulement décider du titre de champion du monde, mais aussi influencer l’identité du vainqueur du Ballon d’or 2026, alors que la concurrence s’intensifie entre plusieurs des plus grandes stars du football.

Pour l’instant, Messi caracole en tête des pronostics grâce à des performances époustouflantes : il est en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations, auxquelles s’ajoutent 4 passes décisives, soit 12 participations directes à des buts, un total que nul n’avait atteint depuis 1970.

Cette publication a ravivé la polémique.

À quelques heures du coup d’envoi, le compte officiel du Ballon d’Or a publié un rappel marquant : « Un joueur qui évolue hors des championnats européens peut remporter le prix », une initiative que beaucoup ont jugée inhabituelle à ce stade.

Le compte a également partagé un article du site officiel rappelant cette règle, avec en illustration… Cristiano Ronaldo, rival historique de Messi et désormais presque hors de la course.

Le site officiel rappelle au passage que Messi est, à ce jour, le seul lauréat ayant joué hors Europe, ayant conquis le trophée en 2023 sous les couleurs de l’Inter Miami.

Cette prise de position, relayée à la veille de la finale, replace logiquement Messi en tête des pronostics : toujours sous les couleurs de l’Inter Miami, il pourrait, en cas de sacre mondial, décrocher un neuvième Ballon d’Or, estime le quotidien espagnol AS.

Une finale qui pourrait tout décider

Selon le quotidien espagnol, un sacre de l’Argentine propulserait Messi en tête des pronostics, après son titre en MLS avec l’Inter Miami et la possibilité d’ajouter une deuxième Coupe du monde à son palmarès, un exploit qui élèverait encore son bilan historique malgré ses 39 ans.

Selon le rapport, sa notoriété mondiale et ses performances de l’année lui donnent de solides arguments pour soulever à nouveau le trophée s’il guide l’Albiceleste vers le sacre.

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Et si l’Espagne l’emportait ?

En revanche, la victoire de l’Espagne ne désignerait pas un lauréat du Ballon d’Or avec la même évidence : la préférence pourrait alors aller au jeune prodige Lamine Yamal, déjà champion d’Espagne et potentiellement vainqueur de la Coupe du monde.

Rodri, déjà lauréat il y a deux ans, conserve par ailleurs une cote élevée auprès de nombreux observateurs.

La finale pourrait ainsi sceller le sort des prétendants

Selon le rapport, les espoirs des autres candidats, tels que Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé, pourraient dépendre du résultat de la finale.

En effet, si Messi soulève le trophée, leurs espoirs s’en trouveront considérablement réduits ; à l’inverse, une victoire de l’Espagne pourrait remettre les compteurs à zéro.

Bien qu’aucun communiqué officiel ne relie encore la publication du compte et l’orientation du prix, le timing de ce message interpelle : simple précision organisationnelle ou signe avant-coureur d’un Ballon d’Or déjà promis à Messi en cas de sacre mondial ?

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