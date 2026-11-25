Partager Suivez GOAL sur Google

Al-Nassr a informé son joueur portugais João Félix de sa décision définitive concernant son avenir au sein de l'équipe à l'issue de la saison en cours, 2026-2027, alors que plusieurs clubs s'intéressent à ses services, Barcelone en tête.

Publicité

Des informations de presse avaient fait état de la volonté de Barcelone de recruter João Félix lors du prochain mercato estival , d'autant que son contrat actuel avec Al-Nassr expire à la fin de cette saison.

Cependant, le journal saoudien « Al-Riyadiyah » assure qu'Al-Nassr a tenu une réunion avec le joueur portugais ce mercredi afin de trancher définitivement son avenir et de mettre un terme à la polémique qui l'entourait ces derniers temps.

Selon le quotidien, Al-Nassr a informé João Félix qu'il allait prolonger son contrat jusqu'en 2029 et qu'il n'avait l'intention ni d'annuler la clause de prolongation ni de vendre son contrat à l'issue de la saison en cours.

De son côté, le joueur portugais a salué la décision du club saoudien, se disant pleinement épanoui avec Al-Nassr dans la capitale saoudienne, Riyad, et estimant que cette expérience était la principale raison de son retour en sélection ces derniers temps.

Publicité Publicité

Al-Nassr avait recruté João Félix lors de l'avant-dernier mercato estival, en provenance de Chelsea, dans le cadre d'une transaction de 30 millions d'euros, selon des informations de presse.

Related Topics

D'après ce qu'avait révélé auparavant le journal saoudien « Al-Riyadiyah », le contrat signé à l'été 2025 comprend une prolongation automatique de deux saisons, sauf si Al-Nassr fait expressément part de sa volonté de se séparer du joueur.

Le maintien de João Félix au sein du club saoudien entraînera le versement d'un montant supplémentaire de 20 millions d'euros à Chelsea.

Publicité

Dans ce cas, le salaire annuel de Félix passera de 10 millions d'euros à 12,5 millions d'euros lors des deux saisons supplémentaires, en plus d'autres avantages.

En revanche, si Al-Nassr active la clause de sortie dans le délai imparti, qui court jusqu'au 1er juin prochain, le coût de l'opération sera ramené à 30 millions d'euros et le joueur retournera automatiquement au club londonien.

Publicité

L'aspect le plus surprenant de l'accord est qu'Al-Nassr peut renoncer aux deux années supplémentaires sans avoir à payer la moindre pénalité ni indemnité financière.

Dans ce cas, João Félix retournerait à Chelsea, club avec lequel il est lié par un contrat courant jusqu'en 2031.

Publicité

Mais la décision ne dépend pas uniquement du club saoudien. Selon « Al-Riyadiyah », l'activation de la clause de sortie nécessite également l'accord du joueur.

De même, si João Félix souhaitait quitter l'Arabie saoudite de sa propre initiative, il devrait obtenir l'accord d'Al-Nassr.

Publicité

Arrivé à Al-Nassr en juillet 2025, João Félix est devenu l'un des éléments importants de l'équipe. Désormais, son avenir dépend d'une décision qui doit être prise avant le 1er juin prochain.

Depuis son arrivée à l'Al-Awwal Park, la star portugaise a disputé 63 matchs avec Al-Nassr, toutes compétitions confondues, inscrivant 34 buts et délivrant 28 passes décisives.

Publicité

Sur le plan collectif, João Félix a mené Al-Nassr au titre de champion de la Roshn Saudi League la saison dernière, après une disette de 7 ans, ainsi qu'à la finale de la Ligue des champions d'Asie 2, perdue 1-0 face aux Japonais du Gamba Osaka.