Une réunion fructueuse entre Ramos et Perez ?

Le capitaine et défenseur du Real Madrid a rencontre son président au sujet de son avenir, selon les informations de AS.

Sergio Ramos s'est rendu sur le terrain d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas vendredi, vers midi. Ceux qui l'ont vu arriver ont été quelque peu surpris car le capitaine du club n'était pas venu depuis environ une semaine, selon les informations de AS.

Les mêmes sources révèlent que le président madrilène Florentino Pérez était également sur le terrain d'entraînement à ce moment-là, et que Pérez et Ramos ont tenu une réunion. Après la fin de la réunion de Pérez et Ramos, des témoins disent qu'ils pouvaient tous les deux être vus avec le sourire aux lèvres, avec une apparence de satisfaction, alors qu'ils quittaient Valdebebas séparément.

Cela pourrait-il signifier que le défenseur a désormais accepté les conditions du contrat proposées par le club et devrait rester au Bernabéu ?

Difficile à dire. Tout ce que les médias espagnols peuvent affirmer, c'est que le duo a discuté. Les pourparlers sur un nouveau contrat semblaient pourtant au point mort ces derniers jours et tut pointait vers un départ de Ramos le 1er juillet prochain, à l'expiration de son bail actuel à Madrid.

Dans les négociations qui ont eu lieu directement entre Ramos et Pérez, sans intermédiaires, Madrid n'a jusqu'à présent pas pu parvenir à un accord avec l'international espagnol de 35 ans, qui est au club depuis 2005.

Cependant, les pourparlers apparents de vendredi pourraient signaler un revirement tardif. Affaire à suivre...