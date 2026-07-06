Une réunion attendue avec Flick scellera l’avenir de la star du FC Barcelone

Une rencontre décisive avec Hansi Flick fixera l’avenir de Marc Casado au FC Barcelone. Le milieu de terrain, formé à la Masia, doit s’entretenir avec l’entraîneur allemand avant de statuer sur son avenir : rester au sein du club catalan ou chercher un nouveau défi. « La Masia » poursuivra sa carrière sous le maillot « Blaugrana » ou s’il cherchera un nouveau défi.

Le milieu de terrain, actuellement en stage estival avec 150 enfants, a annoncé qu’il se présenterait au centre d’entraînement lundi prochain pour entamer la préparation de la nouvelle saison, et qu’il solliciterait un entretien avec l’entraîneur allemand dans la foulée pour connaître ses intentions.

Le milieu de terrain de 21 ans a confié : « Lundi, je débuterai la préparation pour la nouvelle saison et j’aurai des discussions avec les personnes concernées », insistant sur son envie de rester tout en laissant la porte ouverte à un départ.

Le milieu de terrain reconnaît que l’exercice précédent n’a pas été facile, puisqu’il n’a que peu figuré dans les plans de l’ancien coach Xavi Hernández, expliquant : «Ça a été une saison différente, j’ai dû m’adapter à plusieurs situations. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même quand on m’a demandé de jouer ; ma volonté de tout donner ne changera jamais, l’entraîneur le sait très bien.»

Le milieu de terrain, supporter inconditionnel du FC Barcelone, a réaffirmé sa volonté de « rester », en déclarant : « S’il s’agissait d’un autre club, je n’aurais pas hésité une seconde, mais ici, à Barcelone, tout est différent », soulignant que son attachement émotionnel au club rend la décision de partir encore plus difficile.

Il a également démenti avec fermeté les rumeurs l’envoyant déjà en négociations avec d’autres clubs : « Mieux vaut ne pas prêter attention à tout ça. Au final, beaucoup de mensonges circulent. Qu’ils disent ce qu’ils veulent, ni le club ni mon agent ne m’ont rien dit. »

Il rappelle que ce n’est pas la première fois que son avenir est remis en question : « Il y a trois saisons, on aurait aussi pu croire que j’allais partir parce que Xavi ne comptait pas sur moi, mais finalement, je suis resté. »

Par ailleurs, le milieu de terrain se dit enthousiaste à l’idée de voir l’attaquant argentin Julián Álvarez rejoindre le Barça : « Julián est un joueur de classe mondiale. S’il nous rejoint, cela nous sera très bénéfique ; nous lui réserverons un accueil chaleureux. »

Il a toutefois admis que son plus grand rêve était de jouer un jour aux côtés de son compatriote argentin Lionel Messi, déclarant d’un ton rêveur : « Leo est d’un tout autre niveau, j’aurais aimé jouer avec lui. »