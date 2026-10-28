La chaîne « Sky Sports » a été contrainte de présenter ses excuses à plusieurs reprises après une interview spontanée et déplacée avec l'une des vedettes de Fleetwood Town, auteur d'un énorme coup de théâtre en Coupe de la Ligue anglaise.

Le club de quatrième division a signé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la compétition en s'imposant face à Arsenal, champion de Premier League, aux tirs au but après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

Fleetwood Town a inscrit l'ensemble de ses cinq tirs au but, et le gardien Jay Lynch a détourné la tentative de Bruno Guimaraes pour offrir à son équipe sa qualification en quarts de finale.

Connor Hoggy, auteur du dernier tir au but victorieux, est apparu dans une interview spontanée et très cocasse après la rencontre avec le réseau « Sky Sports ».

Interrogé sur ce qui lui passait par la tête avant l'instant décisif, Hoggy a eu un lapsus et a lâché : « Je ne sais pas », rapporte le quotidien britannique « Daily Mail ».

Il a ajouté : « Choisis ton emplacement, loge le ballon dans la lucarne et file à pleine vitesse. C'est de la folie. Je suis très fier des gars. Cela montre à quel point l'équipe est de qualité. »

La présentatrice de l'émission « Touchline », Juliette Ferrington, s'est immédiatement excusée pour le langage employé, avant de le refaire à la fin de l'interview, tandis que Hoggy la regardait, elle et la caméra, avec gêne.

Lorsque l'antenne est revenue en plateau, Sky Sports a présenté deux nouvelles excuses pour le langage employé, ce qui a laissé certains supporters perplexes.







