Une rencontre au goût amer… Pourquoi la FIFA insiste-t-elle pour organiser le match pour la troisième place alors que tout le monde s'y oppose ?

La petite finale de la Coupe du monde n’a jamais eu la même aura que le match pour le titre. Pendant des décennies, elle est restée l’une des rencontres les plus controversées de la compétition, y compris aux yeux des joueurs eux-mêmes.

À l’approche de la confrontation entre la France et l’Angleterre, tôt dimanche matin, pour la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026, la polémique resurgit quant à l’utilité d’organiser ce match, alors que beaucoup estiment qu’il n’apporte rien aux deux équipes qui rêvaient du titre, tandis que la Fédération internationale de football (FIFA) s’obstine à le maintenir pour des raisons qui dépassent le simple aspect sportif.

Les deux formations européennes, éliminées en demi-finale — la France a flanché face à l’Espagne, l’Angleterre a subi la remontada argentine — se retrouveront donc pour ce match de la dernière chance.

Les deux équipes n’ont pas envie de jouer ce match

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a reconnu que les joueurs des deux équipes ne se sentaient pas du tout motivés à disputer ce match, soulignant que tout le monde aurait préféré être en finale plutôt que de se battre pour la troisième place.

« Aucun de nos joueurs, pas même ceux de la France, ne souhaite disputer ce match. Tout le monde aurait voulu jouer la finale », a-t-il déclaré après la défaite en demi-finale contre l’Argentine.

De son côté, le journal « L’Équipe » a rapporté les propos d’un membre du staff technique de l’équipe de France : « Pensez-vous que les joueurs aient envie de disputer ce match ? Bien sûr que non, cette équipe est venue ici dans un autre but. Ils sont dégoûtés de devoir jouer. »

Ces propos traduisent l’ambiance dans les camps français et anglais, où l’envie est en berne après l’élimination récente et la fin brutale du rêve de titre.

Une tradition historique à laquelle la FIFA ne veut pas renoncer

Malgré les critiques récurrentes, la FIFA ne semble pas envisager de supprimer cette rencontre, qui fait partie intégrante du tournoi depuis l’édition 1934, à l’exception de la Coupe du monde 1950, disputée selon un système de phase finale à poules.

Alors que l’Euro a renoncé à cette rencontre depuis 1980, la Fédération internationale la considère toujours comme un élément essentiel du programme.

Des recettes supplémentaires

Selon un reportage de la chaîne française RMC, la FIFA s’y accroche pour des raisons économiques évidentes : cette rencontre génère des revenus supplémentaires, qu’il s’agisse de la billetterie, des droits de diffusion ou des recettes publicitaires.

Pour le stade hôte, cette rencontre constitue un événement public supplémentaire, tandis que les diffuseurs bénéficient de audiences élevées, d’autant plus qu’elle est programmée juste avant la finale, en guise de prélude à la grande conclusion.

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Des primes plus élevées

Les bénéfices ne profitent pas uniquement à la FIFA : les sélections nationales tirent aussi parti de l’écart financier entre la troisième et la quatrième place.

Le vainqueur de la médaille de bronze empoche en effet 29 millions de dollars, contre 27 millions pour le quatrième, soit un écart de 2 millions. Une prime qui constitue un incitant non négligeable pour les fédérations nationales, surtout au regard des coûts qu’elles doivent assumer pendant la compétition.

Une médaille de bronze et un honneur historique

Les médailles de bronze, remises lors d’une cérémonie officielle calquée sur le modèle olympique, revêtent donc une valeur symbolique, même si elles demeurent à l’écart de l’éclat de la finale.

Un impact direct sur le classement FIFA

Cette rencontre rapporte davantage de points que les matchs amicaux et peut donc faire bouger le classement, avec des répercussions sur les futurs tirages au sort des éliminatoires et des compétitions internationales.

Une chance pour les remplaçants

Plusieurs analystes estiment que l’intérêt principal de cette rencontre réside dans l’opportunité offerte aux joueurs ayant peu participé durant la compétition de s’exprimer enfin sur le terrain.

L’entrée des remplaçants leur permet d’accumuler de l’expérience internationale et de récompenser ceux qui ont participé à l’aventure de la sélection sans pour autant jouer beaucoup.

Des records

Malgré les critiques, ces rencontres ont souvent offert des moments inoubliables et vu tomber plusieurs records.

Kylian Mbappé, l’attaquant français, peut ainsi conclure le tournoi en tête du classement des buteurs pour la deuxième fois consécutive ; il est actuellement à égalité avec Lionel Messi, auteur également de 8 réalisations, même si le capitaine argentin le devance au nombre de passes décisives d’après les statistiques officielles.

De même, le duo anglais Harry Kane–Jude Bellingham, auteur de six réalisations chacun, peut encore prétendre au titre de meilleur buteur.

Le match pour la troisième place a déjà vu naître plusieurs records historiques de la Coupe du monde, à l’image des 4 buts inscrits par le Français Just Fontaine contre l’Allemagne de l’Ouest en 1958, portant son total à 13 réalisations en une seule édition, record toujours inégalé. De même, le Turc Hakan Şükür a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde après seulement 11 secondes lors du match pour la troisième place de l’édition 2002, d’après les statistiques de la Fédération internationale de football (FIFA).