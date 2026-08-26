Le retour d'Al-Nassr face à Al-Ittifaq n'a pas été qu'une victoire spectaculaire après avoir été mené par deux buts d'écart : elle a aussi placé « Al-Alami » tout près d'un record historique en championnat professionnel, après avoir répété le scénario du renversement de situation à partir d'une position qui semblait quasiment impossible.

Selon le réseau Opta, Al-Nassr a décroché la victoire pour la cinquième fois de son histoire en Saudi Pro League après avoir été mené par deux buts d'écart, rejoignant ainsi Al-Ahli et Al-Ittifaq à ce total, tandis qu'Al-Hilal domine seul le classement après avoir réalisé ce genre de retour à 7 reprises.

Mais le paradoxe le plus marquant tient à ce qui s'est passé avant cette remontada. Al-Nassr a en effet terminé la première mi-temps face à Al-Ittifaq mené 0-2, après avoir joué à dix depuis la 12e minute à la suite de l'expulsion de son gardien Bento. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'Al-Nassr se retrouvait dans une telle situation.

Opta indique que l'équipe n'a pas perdu lors de ses cinq précédents matches au terme desquels elle avait terminé la première mi-temps menée de deux buts ou plus depuis la saison 2009-2010, tous ces matches s'étant soldés par un match nul.

Le dernier de ces cas s'était produit face à Al-Ittifaq précisément, et s'était terminé sur le score de 2-2 en mars 2022.

À Dammam, Al-Nassr a franchi un pas de plus par rapport à ce précédent : non seulement l'équipe a évité la défaite, mais elle a renversé son retard de 0-2 en une victoire 3-2, grâce à trois buts inscrits en seconde période et signés Sadio Mané (doublé) et Abdulelah Al-Amri.

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