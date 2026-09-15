Une remontada légendaire et une cruelle ironie du sort pour le Barça immortalisent la dernière finale de la Ligue des champions au Camp Nou

Le stade Camp Nou s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire européenne, après que l'Union européenne de football « UEFA » a officiellement annoncé le choix de l'antre du Barça pour accueillir la finale de la Ligue des champions en 2029, faisant ainsi revenir le plus grand événement au niveau des clubs sur le continent dans l'enceinte catalane après une absence de 30 ans.

La finale de 2029 sera la troisième fois que le Camp Nou accueille la rencontre décisive de la compétition, après les éditions de 1989 et 1999, cette dernière restant gravée dans la mémoire du football comme l'un des matchs les plus fous et les plus palpitants de l'histoire du tournoi.

La nuit historique du Milan

La première fois remonte au 24 mai 1989, lorsque le Camp Nou a accueilli la finale de la Coupe d'Europe entre le Milan AC italien et le Steaua Bucarest roumain.

Le match s'est transformé en une démonstration footballistique écrasante de la part du Milan, dirigé par l'entraîneur Arrigo Sacchi, qui a balayé son adversaire sur un score sans appel de quatre buts à zéro devant près de 97 000 spectateurs, dont le duo néerlandais Ruud Gullit et Marco van Basten a inscrit deux buts chacun.

Cette victoire fut l'une des étapes marquantes du parcours du Milan doré, avant que l'équipe ne conserve son titre la saison suivante.

Regardez le quadruplé du Milan(en cliquant ici)

1999 : une remontada inoubliable

Mais la finale du 26 mai 1999 est la plus célèbre de tous les matchs que le Camp Nou a accueillis dans l'histoire du tournoi.

Le Bayern Munich a ouvert le score très tôt par Mario Basler et est resté en tête jusqu'aux dernières minutes, gâchant même de nombreuses occasions de creuser l'écart, tandis que Manchester United semblait en route pour quitter Barcelone en vaincu.

Mais tout a basculé dans le temps additionnel, lorsque Teddy Sheringham a égalisé, avant qu'Ole Gunnar Solskjær n'inscrive le but de la victoire quelques minutes plus tard, conduisant United à un succès historique sur le score de 2-1 et au sacre, dans l'une des plus célèbres remontadas de l'histoire de la Ligue des champions. Sir Alex Ferguson a décrit ce moment comme le plus grand de sa vie, tandis que l'équipe anglaise a réalisé un triplé historique cette saison-là.

Regardez la légendaire remontada de Manchester United face au Bayern Munich au stade Camp Nou(en cliquant ici)

Le cruel paradoxe du Barça

Fait remarquable, les deux protagonistes de cette nuit historique furent la raison qui priva le Barça, hôte des lieux, du rêve de disputer la finale sur son propre terrain.

En effet, le tirage au sort de la phase de groupes de la saison 1998-1999 l'avait placé dans un groupe explosif comprenant le Bayern Munich et Manchester United, avant que l'équipe catalane n'échoue à se qualifier pour les phases à élimination directe, tandis que les deux géants poursuivaient leur route jusqu'à se retrouver en finale sur le terrain même du Camp Nou. Les archives de l'UEFA confirment que le Barça s'est arrêté en phase de groupes, alors que le Bayern et United ont atteint la finale, remportée par ce dernier dans les dernières minutes.

Trente ans après cette nuit, la finale revient au Camp Nou en 2029, et cette fois le Barça espérera ne pas se contenter du rôle d'hôte, mais trouver son chemin vers la rencontre décisive et offrir à ses supporters l'occasion de voir leur équipe se disputer la coupe aux grandes oreilles sur son propre terrain.

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