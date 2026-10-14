Le Real Madrid a signé une remontada historique et inédite en Ligue des champions, renversant un retard de 3-1 face à la Roma pour s'imposer 4-3 au terme d'une rencontre marquée par un sursaut exceptionnel dans les dernières minutes.

Le Real Madrid a inscrit trois buts consécutifs par l'intermédiaire de Carlos Espí à la 82:04, Endrick à la 84:40 et Antonio Rüdiger à la 89:47, transformant un retard de deux buts en avance d'une longueur.

Selon une statistique publiée par « MisterChip », la Maison Blanche n'a eu besoin que de 7 minutes et 43 secondes pour boucler cette remontée, réalisant ainsi la plus rapide remontada à l'extérieur de l'histoire de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a ainsi battu le précédent record détenu par Liverpool, le club anglais ayant eu besoin de 12 minutes et 48 secondes pour renverser son retard face à Villarreal lors de la confrontation entre les deux équipes le 3 mai 2022.

Le Real Madrid ajoute donc un nouvel exploit historique à son palmarès européen, après avoir transformé une rencontre qui semblait perdue en une victoire spectaculaire dans les instants décisifs, décrochant le score parfait après deux journées.