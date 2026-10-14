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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
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Une remontada hors du commun : le Real Madrid signe un nouveau record miraculeux en Ligue des champions

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
Liverpool
Italie
Espagne
Angleterre

Le Real Madrid devance Liverpool

Le Real Madrid a signé une remontada historique et inédite en Ligue des champions, renversant un retard de 3-1 face à la Roma pour s'imposer 4-3 au terme d'une rencontre marquée par un sursaut exceptionnel dans les dernières minutes.

Le Real Madrid a inscrit trois buts consécutifs par l'intermédiaire de Carlos Espí à la 82:04, Endrick à la 84:40 et Antonio Rüdiger à la 89:47, transformant un retard de deux buts en avance d'une longueur.

Selon une statistique publiée par « MisterChip », la Maison Blanche n'a eu besoin que de 7 minutes et 43 secondes pour boucler cette remontée, réalisant ainsi la plus rapide remontada à l'extérieur de l'histoire de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a ainsi battu le précédent record détenu par Liverpool, le club anglais ayant eu besoin de 12 minutes et 48 secondes pour renverser son retard face à Villarreal lors de la confrontation entre les deux équipes le 3 mai 2022.

Le Real Madrid ajoute donc un nouvel exploit historique à son palmarès européen, après avoir transformé une rencontre qui semblait perdue en une victoire spectaculaire dans les instants décisifs, décrochant le score parfait après deux journées.

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