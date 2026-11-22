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L'Espagnol Pedri, milieu de terrain du Barça, est revenu sur la victoire de son équipe face à Villarreal, arrachée au terme d'une remontée alors que les Blaugrana étaient menés deux buts à zéro.

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Dans des déclarations après la rencontre, il a assuré que la capacité de l'équipe à surmonter un début difficile et à renverser le cours du match constituait le principal enseignement pour les joueurs, tout comme l'important soutien du public, qui les a aidés à reprendre le contrôle et à transformer leur retard en victoire.

Pedri a expliqué, après la rencontre, s'être senti bien sur le plan individuel, même s'il n'avait pas encore revu sa prestation. Il compte revoir le match pour mieux évaluer son niveau, mais s'est senti très à l'aise sur le terrain, préférant mettre l'accent sur la réaction de l'équipe et sa capacité à revenir plutôt que sur sa performance personnelle, estimant que le renversement de situation réussi par le Barça était l'essentiel.

Le milieu de terrain espagnol a salué le rôle joué par les supporters barcelonais, qui ont aidé l'équipe à effacer ses deux buts de retard. Selon lui, jouer à domicile, devant ses fans, procure un gros avantage aux joueurs et complique la tâche des adversaires, d'autant que le Barça mise sur la possession et la conservation du ballon, ce qui oblige les autres équipes à fournir un important effort physique et à courir pendant de longues périodes au cours du match.

Pedri a ajouté que les supporters continuent de soutenir l'équipe en toutes circonstances et que leur appui a pesé dans la rencontre, assurant que les choses auraient été bien plus compliquées sans leur présence et leurs encouragements constants, notamment pendant la période où le Barça a réussi à inscrire deux buts et à revenir dans le match.

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Il a souligné que les joueurs éprouvent toujours une grande gratitude envers ce soutien, qui leur donne un élan supplémentaire pour continuer à se battre jusqu'au bout.

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Pedri est également revenu sur la capacité du Barça à rééditer les scénarios de remontée, à l'image de ce qu'avait proposé l'équipe lors de la première saison de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Il a expliqué que les joueurs n'avaient pas perdu confiance en leur capacité à revenir au score malgré deux buts de retard, conscients qu'ils pouvaient se créer des occasions et atteindre le but adverse, d'autant que l'équipe avait multiplié les tentatives en première période et était convaincue de pouvoir obtenir d'autres occasions après la pause.

Le joueur du Barça a indiqué que l'incapacité de l'équipe à concrétiser ses occasions en première période l'avait rendu nerveux, lui qui avait hâte de voir le ballon au fond des filets. Mais tout a changé après le premier but, a-t-il expliqué, les joueurs s'attendant à ce que Villarreal recule dans son camp, ce qui allait offrir au Barça davantage d'espaces et d'occasions pour maintenir la pression et chercher l'égalisation, puis l'avantage, jusqu'à la remontée tant attendue par l'équipe et ses supporters.

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Pour conclure, Pedri a insisté sur la nécessité de revoir la prestation de l'équipe, en particulier lors des premières minutes et de la première période, assurant que le Barça n'avait pas affiché le visage défensif attendu, même s'il avait réussi à se créer des occasions, à obtenir un penalty et à se procurer des tentatives offensives pour marquer.

Selon lui, cela impose d'analyser les erreurs avec le staff technique dirigé par Flick et de travailler à les corriger, soulignant que ce qu'il retient surtout de cette rencontre, c'est la réaction positive de l'équipe et sa capacité à retrouver son équilibre et à changer le cours du match.