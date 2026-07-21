Une relation particulière : une star de la Bundesliga se met déjà en avant auprès de Jürgen Klopp pour intégrer l'équipe nationale allemande

« Je pense que tout le monde a pour objectif de devenir un jour international. C'est aussi l'un de mes objectifs », a déclaré la nouvelle recrue du club saxon lors de sa présentation.

Fait marquant : Jürgen Klopp a joué un rôle clé dans le transfert du milieu de terrain en provenance du Borussia Mönchengladbach, estimé à 20 millions d’euros. Selon plusieurs sources, le futur successeur de Julian Nagelsmann, dans son rôle de directeur mondial du football chez Red Bull, aurait activement participé à orchestrer le recrutement de Reitz. Ses qualités de course et son efficacité dans les duels auraient été déterminantes aux yeux de la direction de Leipzig, sous l’égide de Klopp, pour valider ce transfert.

Ce transfert à Leipzig a suscité un vif mécontentement chez les supporters de Mönchengladbach. La tension a atteint son paroxysme lors du duel direct en Bundesliga en avril. « Celui qui veut ça ici ne devra jamais être notre capitaine », pouvait-on lire sur une banderole dans la tribune des « Fohlen », qui ont systématiquement sifflé Reitz malgré le brassard de capitaine qu’il portait au bras. Fait marquant : dès la 1re journée de la nouvelle saison, les deux équipes se retrouveront lorsque Leipzig accueillera le Borussia.

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Jürgen Klopp, futur sélectionneur de l’équipe nationale allemande : il ne manque plus que la signature.

Reitz n’a pas encore porté le maillot de la Mannschaft, mais il a disputé 17 matchs avec les U21 entre 2023 et 2025. Son lien privilégié avec Klopp pourrait désormais faciliter son ascension. Après l’accord trouvé entre la DFB et Red Bull, comme l’a révélé l’entraîneur de 59 ans, consultant pour MagentaTV lors de la finale de la Coupe du monde, il ne manque plus que la signature. « Plus rien ne s’oppose à cette affaire », a-t-il déclaré.

En attendant, l’avenir de plusieurs cadres de la sélection sous les ordres de Klopp demeure incertain. À l’exception de Manuel Neuer, aucun membre de l’effectif, une nouvelle fois décevant en Coupe du monde, n’a encore pris sa retraite. Si une vague de départs se matérialisait – comme le réclament avec force plusieurs anciens internationaux reconvertis en consultants –, Reitz pourrait en tirer profit. À son poste, Leon Goretzka arrive en tête de la liste des candidats concernés.

Mais avant de viser les Bleus, Reitz doit d’abord s’imposer à Leipzig. Il n’a toutefois pas encore foulé la pelouse pour les « Red Bulls ». Après une grave infection cet été, le joueur de 24 ans est encore en phase de remise en forme. « Ce n’a pas été une période facile, mais nous sommes sur la bonne voie. Il n’y a malheureusement pas de calendrier précis. C’est pourquoi il est difficile de prévoir la date exacte à laquelle je serai à nouveau disponible à 100 %. Mais tous les résultats sont conformes aux attentes. Je me sens bien. Nous allons en faire un peu plus chaque jour, puis nous verrons comment revenir rapidement sur le terrain », a-t-il déclaré.



