Une recrue de Liverpool n’a toujours pas fait ses débuts en Premier League sous Arne Slot : « Il doit être très sûr de lui »

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a fait le point sur la rééducation de Giovanni Leoni. L'Italien a subi une grave blessure au genou l'année dernière, lors de son premier match, et n'a plus joué depuis. Iraola reconnaît que sa rééducation a pris du retard, mais espère le voir reprendre l'entraînement en novembre.

Leoni, 19 ans, a été recruté à Parme à l'été 2025. Le jeune défenseur central, qui peut également évoluer au poste de latéral droit, y avait fait si forte impression que Liverpool a déboursé 35 millions d'euros, plus des bonus, pour s'attacher ses services.

Arne Slot, alors entraîneur de Liverpool, l'a fait débuter le 23 septembre 2025 lors du match de Coupe de la Ligue anglaise contre Southampton. À la 81e minute, tout a basculé pour Leoni, qui s'est notamment déchiré un ligament croisé lors d'un duel.

Plus d'un an après, Leoni n'a toujours pas pu reprendre l'entraînement avec le groupe, mais Iraola espère que cela changera bientôt. « Cela prend plus de temps que nous l'aurions voulu », reconnaît l'Espagnol.

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« Nous avions prévu qu'il s'entraîne avec l'équipe pendant la dernière trêve internationale, mais cela ne se fera probablement que pendant la prochaine. Nous avons donc perdu un mois. »

« Je n'étais pas là quand Giovanni s'est blessé, mais j'ai parlé avec le staff médical. Il ne s'agissait pas seulement d'une déchirure d'un ligament croisé : c'était une blessure grave. Bien d'autres éléments de son genou avaient été endommagés. »

Iraola ne veut surtout rien précipiter avec Leoni. « Il doit avoir une grande confiance en lui. Sa rééducation doit être menée avec beaucoup de précaution et nous voulons faire en sorte qu'une fois de retour dans le groupe, il reste en forme. »

« Le plan, désormais, est qu'il rejoigne le groupe lors de la prochaine trêve internationale. Ce n'est plus très loin, mais c'est un peu plus tard que prévu », conclut Iraola. Liverpool aura un déplacement difficile à Brentford samedi après-midi.



