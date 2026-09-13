Le club de Manchester United a reçu une notification officielle de la commission des arbitres professionnels (Pro Ref), confirmant que le but de la victoire inscrit par le Norvégien Erling Haaland pour Manchester City lors du derby disputé aujourd'hui à Old Trafford aurait dû être annulé.

La star norvégienne avait offert la victoire à Manchester City sur le score de 1-0 au stade « Old Trafford » après avoir logé le ballon dans les filets au second poteau.

Mais Enzo Fernández, qui était en position de hors-jeu, s'est précipité vers le ballon alors qu'il se dirigeait vers Haaland, et a tenté de le jouer de la tête, ce qui a attiré l'attention de Lisandro Martínez et de Sekou Lemens.

La Premier League a commenté ce but sur son site officiel en déclarant : « 59e minute : Erling Haaland inscrit un but pour donner l'avantage à Manchester City, mais l'arbitre assistant lève son drapeau pour signaler que le joueur norvégien était hors-jeu. »

Elle a ajouté : « L'arbitrage vidéo (VAR) a examiné la décision de l'arbitre de refuser le but pour hors-jeu, et a déterminé que Haaland était en position régulière, recommandant de valider le but. »

Elle a poursuivi : « L'arbitrage vidéo (VAR) a également estimé que, malgré la présence d'Enzo Fernández en position de hors-jeu, celui-ci n'avait pas joué le ballon. »

Communiqué de la commission des arbitres au sujet du but de Haaland

Mais quelques heures plus tard, lacommission des arbitres professionnels (Pro Ref), présidée par Howard Webb, a publié un communiqué dans lequel elle indique que l'intervention de Fernández a bel et bien affecté la défense de Manchester United, et que le but n'aurait donc pas dû être validé.

Un porte-parole de la commission a déclaré : « À la suite de l'incident survenu lors du match de Premier League disputé dimanche entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford, nous souhaitons apporter des éclaircissements concernant le but inscrit par Erling Haaland. »

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Il a précisé : « La décision initiale de l'arbitre sur le terrain était de sanctionner un hors-jeu contre Erling Haaland, ce qui a été examiné par l'arbitrage vidéo (VAR), et il est apparu qu'il était en position régulière (non hors-jeu). »

Il a ajouté : « Sur la même action, il a été confirmé qu'Enzo Fernández n'avait pas touché le ballon, ce qui laisse la question de la sanction du hors-jeu à l'appréciation de l'arbitre ; toutefois, dans ce cas, l'arbitre vidéo n'a pas perçu l'impact potentiel de la position de Fernández, et il aurait dû recommander un réexamen de la décision par l'arbitre central. »

Il a poursuivi : « Nous avons contacté Manchester United ce soir pour reconnaître ce que nous considérons comme une erreur d'appréciation, et un réexamen de l'incident sera mené. »

Il convient de rappeler que le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales, a affirmé que la validation du but constituait une mascarade arbitrale.

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