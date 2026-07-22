Dayot Upamecano prend un malin plaisir à titiller Michael Olise. En début d’année, le FC Bayern a diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo consacrée aux surnoms internes. Le défenseur central y a révélé qu’il aimait appeler l’ailier par son deuxième prénom, plutôt original : « Akpovie ». « Il est toujours énervé quand je dis ça », a raconté Upamecano en riant. « Mais je le dis quand même. »

Ces dernières semaines, le défenseur central aurait multiplié les apartés avec son « Akpovie » afin d’aborder un sujet plus sérieux : l’avenir du joueur. Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2029 sans clause libératoire, envisagerait un départ vers le Real Madrid. Selon L’Équipe, le joueur aurait profité de la Coupe du monde pour s’informer longuement auprès de ses compatriotes du Real, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, sur la vie au sein du club madrilène. Au grand dam d’Upamecano, qui aurait multiplié les entretiens privés afin de le convaincre de rester à Munich.

Upamecano pourrait donc se révéler décisif dans la stratégie de rétention du club bavarois. Interrogé début juillet, après la qualification de la France pour les quarts de finale de la Coupe du monde, il a affirmé avec un sourire : « Il reste, il reste ! »

Dayot Upamecano a récemment prolongé son contrat avec le Bayern Munich, où il est considéré comme un « pilier ».

Il peut même s’appuyer sur sa propre expérience : alors que sa prolongation, prévue en février 2025, avait capoté, son nom avait été associé au Real. On a même prétendu qu’il avait donné son accord pour un transfert gratuit en 2026.

Finalement, le défenseur (ou plutôt son conseiller) a utilisé l’intérêt des « Blancs » pour négocier une prolongation nettement plus lucrative au Bayern, à l’image du coup réalisé par Alphonso Davies un an plus tôt. En février dernier, Upamecano a donc prolongé prématurément son contrat, qui arrivait à échéance, jusqu’en 2030. Le nouveau bail comprend une revalorisation salariale estimée, selon les bruits de couloir, à 20 millions d’euros, ainsi qu’une prime à la signature d’un montant équivalent.

Au Bayern, cette prolongation a soulagé les dirigeants. « Un effectif a besoin de points d’ancrage », s’est réjoui le directeur sportif Max Eberl. « Avec Dayot, nous en posons un nouveau. » Depuis, le joueur de 27 ans est resté un véritable pilier, malgré son contrat onéreux. Ce point mérite d’être souligné, car, ces dernières années, plusieurs joueurs munichois ont connu des baisses de forme inexpliquées ou des blessures à la suite d’une revalorisation salariale. Il suffit de se rappeler les cas de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Alphonso Davies ou encore Jamal Musiala.

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«Un vrai monstre», s’enthousiasme Deschamps.

Après une excellente saison avec le Bayern, il a confirmé lors de la Coupe du monde son statut d’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Cela s’est particulièrement vérifié lors de la petite finale contre l’Angleterre. Après avoir formé une paire solide avec William Saliba (Arsenal) durant les rencontres décisives, le sélectionneur Didier Deschamps a cette fois aligné Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix. Konaté, qui rejoindra le Real Madrid cet été en remplacement d’Upamecano, en provenance de Liverpool, sans indemnité de transfert.

Lacroix et Konaté ont affiché des lacunes préoccupantes face à l’Angleterre. À la mi-temps, la France était menée 0-4. C’est alors qu’Upamécano est entré en jeu : après avoir remporté un duel, il a immédiatement initié le 1-4, s’est imposé dès lors comme un leader charismatique et a ainsi insufflé une énergie totalement nouvelle au jeu de son équipe. Au cœur de cette remontée spectaculaire, il a même servi la passe décisive pour le 4-5, avant que la France ne s’incline finalement 4-6. Quarante-cinq minutes qui ont rappelé toutes ses forces. L’ancien joueur du RB Leipzig a définitivement laissé derrière lui ses erreurs défensives d’autrefois.

« C’est sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs du monde. Il possède une force athlétique incroyable. Il sait tout faire », s’est enthousiasmé Deschamps, qualifiant Upamecano de « véritable monstre ». Au Bayern la saison prochaine, il reformera logiquement la charnière centrale avec Jonathan Tah. Un point d’ancrage qui pourrait toutefois se détacher plus vite que prévu : une clause libératoire figure dans son contrat pour l’été à venir.

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Dayot Upamecano dispose d’une clause libératoire l’été prochain

Lors de la prolongation de son contrat, il a obtenu non seulement une substantielle augmentation salariale et une prime à la signature, mais aussi une clause libératoire estimée à 65 millions d’euros, activable dès l’été prochain. Une somme aujourd’hui modeste au regard de son niveau et de son âge optimal pour un footballeur.

Des rumeurs de transfert pourraient donc resurgir dans les mois à venir. Le Paris Saint-Germain, par exemple, pourrait l’envisager à moyen terme comme successeur de Marquinhos. Si Upamecano décidait de partir, le FC Bayern serait impuissant, contrairement à la situation actuelle avec Olise.

Sa volonté de rester à Munich dépendra avant tout des perspectives de succès du club. Et nous voilà revenus à Olise : si, contre toute attente, le feu vert lui était donné, la désillusion pourrait gagner d’autres joueurs, à l’image d’Upamecano, et déclencher une réaction en chaîne.