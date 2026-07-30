Des rapports de presse ont révélé la véritable raison de l'absence du Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, lors des deux derniers matches de son équipe durant son stage à l'étranger, dans la ville espagnole de Marbella.

Al-Ittihad a disputé deux matches amicaux ce jeudi, s'inclinant lors du premier face au Real Majorque espagnol sur le score de 4-2, avant de faire match nul lors du second contre Malaga 2-2, pour ses derniers matches amicaux en préparation de la nouvelle saison.

Ces deux rencontres ont été marquées par l'absence de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, bien qu'il ait été titulaire lors des deux matches précédents contre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et le club espagnol de Las Palmas.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'absence d'En-Nesyri faisait suite à une décision de l'Allemand Jens Wiesing, entraîneur d'Al-Ittihad, en raison de sa fatigue.

En-Nesyri n'était pas le seul à souffrir de fatigue, puisque Abdulrahman Al-Aboud, Farha Al-Shamrani et Marwan Al-Sahafi étaient également absents des deux matches pour la même raison.

Cela survient au moment où le nom de l'attaquant marocain est associé à un départ d'Al-Ittihad, alors que certains clubs marocains souhaitent le recruter, et que l'entraîneur allemand Jens Wiesing n'est pas convaincu par ses capacités.

Il est à noter qu'En-Nesyri avait inscrit un but lors de la victoire 3-2 contre Orlando Pirates, tandis qu'il n'y était pas parvenu lors du succès 2-1 face à Las Palmas.