« Une raison mystérieuse »… La Coupe du monde 2026 brise une règle historique lors des tirs au but

La Coupe du monde en cours, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a bouleversé une règle non officielle qui prévalait depuis toujours concernant les tirs au but.

Selon le journal « Marca », la théorie dominante pendant des décennies était claire : tirer en premier procure un avantage psychologique. Marquer dès la première tentative oblige l’adversaire à courir après le score et accentue la pression sur l’ensemble de son équipe.

Or, la Coupe du monde 2026 a balayé cette croyance : la victoire de la Suisse face à la Colombie aux tirs au but a confirmé une tendance frappante et inattendue. Dans ce tournoi, c’est toujours l’équipe qui tire en deuxième qui l’emporte.

Quatre rencontres ont déjà été décidées aux tirs au but, et à chaque fois la victoire est revenue à l’équipe qui tirait en second : le Paraguay a battu l’Allemagne, puis le Maroc a imité cette performance face aux Pays-Bas.

L’Égypte a ensuite imité ce scénario en battant l’Australie, qualifiée pour les huitièmes de finale, puis la Suisse a confirmé la tendance face à la Colombie.

Ce bilan parfait confirme une tendance nette : lors des dernières éditions de la Coupe du monde, l’équipe qui a tiré en deuxième a remporté 13 des 15 matchs, soit 86,7 % des rencontres, balayant ainsi l’ancienne croyance.

Pour infirmer la règle selon laquelle il est préférable de tirer en premier (du moins en Coupe du monde), un regard sur les 35 séances précédentes suffit : 17 victoires pour l’équipe qui a ouvert le bal, 18 pour celle qui a répondu.

Si ce basculement ne dispose pas d’explication définitive, il peut s’agir d’une simple anomalie statistique. Il est toutefois possible que l’évolution de la préparation mentale des joueurs ait atténué, voire inversé, la pression liée à la seconde tentative.