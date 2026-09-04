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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Une raison inhabituelle retarde le coup d'envoi du match entre Al-Hilal et Al-Shabab

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Scène insolite en Roshan League

Des rapports de presse ont révélé la raison du retard du coup d'envoi du derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Shabab en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est déplacé chez Al-Shabab, ce vendredi, sur la pelouse du SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, pour la cinquième journée de la Roshn League.

La rencontre devait débuter à 21 heures, heure de La Mecque, mais elle a été retardée de quelques minutes, dans une situation inhabituelle.

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Selon ce qu'a révélé le journaliste saoudien Nawaf Al-Oqail, l'Argentin Facundo Tello, arbitre du derby, a découvert un problème sur les filets du club d'Al-Shabab et a exigé leur réparation avant le début de la rencontre, ce qui en a retardé le coup d'envoi.

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Al-Hilal vise une cinquième victoire consécutive, afin de continuer à occuper la tête du classement, qu'il détient actuellement avec 12 points, à la seule différence de buts devant Al-Nassr, deuxième.

De son côté, Al-Shabab est à la recherche de sa première victoire de la nouvelle saison de la Roshn League, ses trois premiers matchs s'étant soldés par un match nul, ce qui le place à la treizième place du classement avec 3 points.

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