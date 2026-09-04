Une raison inhabituelle retarde le coup d'envoi du match entre Al-Hilal et Al-Shabab

Des rapports de presse ont révélé la raison du retard du coup d'envoi du derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Shabab en Roshn Saudi League.

Al-Hilal s'est déplacé chez Al-Shabab, ce vendredi, sur la pelouse du SHG Arena dans la capitale saoudienne Riyad, pour la cinquième journée de la Roshn League.

La rencontre devait débuter à 21 heures, heure de La Mecque, mais elle a été retardée de quelques minutes, dans une situation inhabituelle.

Selon ce qu'a révélé le journaliste saoudien Nawaf Al-Oqail, l'Argentin Facundo Tello, arbitre du derby, a découvert un problème sur les filets du club d'Al-Shabab et a exigé leur réparation avant le début de la rencontre, ce qui en a retardé le coup d'envoi.

Al-Hilal vise une cinquième victoire consécutive, afin de continuer à occuper la tête du classement, qu'il détient actuellement avec 12 points, à la seule différence de buts devant Al-Nassr, deuxième.

De son côté, Al-Shabab est à la recherche de sa première victoire de la nouvelle saison de la Roshn League, ses trois premiers matchs s'étant soldés par un match nul, ce qui le place à la treizième place du classement avec 3 points.