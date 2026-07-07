Une raison inattendue… Pourquoi la star portugaise a-t-elle disputé le match contre l'Espagne avec une chaussure déchirée ?

Selon un article de presse paru ce mardi, Pedro Neto a pu disputer hier le huitième de finale de la Coupe du monde contre l’Espagne malgré une chaussure déchirée.

L’ailier portugais a poursuivi la rencontre malgré une tige arrière déchirée, conséquence d’un tacle appuyé de l’arrière espagnol Marc Cucurella.









Une image qui a surpris les spectateurs, d’autant plus qu’aucun carton n’a été adressé au joueur espagnol à l’origine de l’incident.

À la mi-temps, il a regagné le banc pour chausser une nouvelle paire ; mais, fait encore plus surprenant, il est revenu sur la pelouse avec une seconde chaussure elle aussi trouée au niveau du talon.

Selon le journal Mundo Deportivo, « Nous connaissons désormais la raison. »

L’attaquant de Chelsea souffre du syndrome de Haglund, une excroissance osseuse anormale à l’arrière du calcanéum, visible sur les clichés.

Pour soulager la pression et atténuer la douleur, il doit donc percer un trou dans ses chaussures après avoir joué un certain temps.







