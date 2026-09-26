Le sélectionneur de l'Angleterre a exprimé ses regrets face aux erreurs qui ont permis à l'Espagne de revenir au score à Wembley, soulignant qu'« à ce niveau, ce sont les détails qui comptent ».

L'Espagne s'est imposée 3-2 face à l'Angleterre samedi soir lors de la première journée du groupe de la voie principale de la Ligue des Nations, après que l'équipe de Tuchel n'a pas su conserver l'avantage de 2-1 avec lequel elle avait terminé la première mi-temps.

Tuchel a expliqué la raison de l'exclusion de Trent Alexander-Arnold du onze de départ, et a déclaré que l'Angleterre devait tirer profit de ce qu'elle avait appris avant d'affronter la République tchèque à Prague.

Il a ajouté après le match, d'après ce qu'a rapporté le site espagnol okdiario : « Nous avons affronté la meilleure équipe du monde, mais nous avons commis beaucoup d'erreurs, surtout dans les dix ou douze premières minutes, et sur l'action qui a mené au but de l'égalisation. »

Tuchel estime que l'Angleterre a livré « une très bonne performance » en première mi-temps et en début de seconde, et il a insisté : « Face à un adversaire comme celui-ci, il faut exploiter les demi-occasions. Dans le dernier tiers du terrain, il nous a manqué de la concrétisation et du calme. »

Le sélectionneur de l'Angleterre a poursuivi : « Nous voulions être ceux qui les battraient, et nous avons senti que nous en étions capables entre les deux mi-temps, et grâce à notre performance en seconde période. Mais nous avons perdu. »

Il a affirmé que l'équipe d'Espagne « était plus calme et plus précise pour transformer nos erreurs en occasions concrètes ».





Un modèle de réussite ?

Tuchel a refusé de considérer le but de Gordon comme un modèle de la manière dont l'Angleterre parvient à la réussite, et a déclaré : « Non, le but est venu d'un contre », d'après ce qu'a publié le Mirror.

Il a expliqué : « Si vous voulez l'appeler ainsi, c'est une récupération de balle et une superbe transition. Nous avons inscrit des buts magnifiques, et nous aurions pu en créer davantage si nous avions été plus tranchants dans les 20 derniers mètres. »

Il a ajouté : « L'effort fourni sans ballon fait aussi partie de notre identité, et l'audace et le courage dans la récupération des ballons dans les zones avancées ont été exceptionnels. Je pense que nous avons récupéré environ 12 ou 15 ballons de plus que l'Espagne dans sa moitié de terrain, mais nous n'avons pas réussi à en transformer suffisamment en occasions et en buts, sinon nous aurions gagné le match. »

L'absence de Trent

Tuchel a justifié le maintien de Trent Alexander-Arnold sur le banc des remplaçants par le fait que « le match exigeait un gros effort défensif, il a donc donné la priorité à la vitesse et à la capacité du latéral choisi à jouer également comme axial lorsque l'équipe d'Angleterre évolue à trois défenseurs ».

Interrogé sur Lewis Hall, il a dit qu'il ne voulait pas prendre de risque après que le joueur a manqué les entraînements plus tôt dans la semaine en raison d'une gêne... « Il aura d'autres occasions, il nous reste trois matches. »

Il a conclu, interrogé sur le prochain match contre la République tchèque : « Pointer les erreurs de chaque joueur individuellement et leur conseiller de ne pas les répéter ne servira à rien. Les erreurs ont été nombreuses, mais il y a des aspects positifs sur lesquels s'appuyer. Nous avons besoin de points, et nous voulons nous qualifier. »