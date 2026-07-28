Le FC Bayern a déjà encaissé au total environ 35 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs revenus de prêt comme Alexander Nübel. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là : la direction sportive autour de Max Eberl cherche encore désespérément des preneurs pour Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza. Cela s’avère toutefois difficile, notamment en raison de leurs salaires élevés et des indemnités de transfert engagées.

Un joueur revenu de prêt fait en revanche bien partie des plans pour la saison à venir : Arijon Ibrahimovic. Après trois prêts au total, à Frosinone Calcio, à la Lazio Rome et au 1. FC Heidenheim, le pur produit du club, étonnamment âgé de seulement 20 ans, va avoir sa chance avec les professionnels cette saison. C’est ce qu’a annoncé le FC Bayern, de manière assez surprenante, il y a trois semaines dans un communiqué spécialement diffusé à cet effet.

« Arijon est arrivé au FC Bayern à l’âge de 12 ans et a progressé pas à pas en passant par notre campus puis par des prêts ciblés. Il a surtout beaucoup appris sur le plan personnel lors de sa très bonne année à Heidenheim la saison dernière, pour être désormais prêt pour le FC Bayern », déclarait alors le directeur sportif Christoph Freund. « Son évolution illustre parfaitement les possibilités que nous montrons à nos talents. Désormais, il ne s’agit plus seulement pour lui d’apprendre : il s’agit maintenant de passer à l’attaque, ici au FC Bayern. »

Le FC Bayern recrute Saibari plutôt que Gordon, et Ibrahimovic en profite

Si Ibrahimovic obtient cette chance, c’est aussi lié à des évolutions sur le marché des transferts qui n’étaient pas du tout prévues au départ. Au début de l’été, le FC Bayern voulait en réalité se renforcer offensivement avec un nouvel ailier gauche de très haut niveau. Les Munichois ont multiplié les efforts pour Anthony Gordon, mais il a finalement rejoint le FC Barcelone.

À la place, Ismael Saibari est arrivé, un joueur polyvalent dont les qualités s’expriment davantage dans l’axe. C’est là que Saibari devra surtout lutter avec Jamal Musiala et Serge Gnabry pour du temps de jeu. Tous trois peuvent certes aussi dépanner sur l’aile gauche, mais comme doublure de l’incontestable titulaire Luis Diaz, l’entraîneur Vincent Kompany semble visiblement compter sur Ibrahimovic. « En fait, la doublure de Diaz », a répondu Ibrahimovic lundi lors d’un échange avec les médias, à la question de savoir quel rôle Kompany lui avait attribué.

Ibrahimovic faisait partie du petit groupe de joueurs qui avaient déjà repris la préparation lors de la reprise officielle de l’entraînement lundi dernier. Il a joué lors du premier match amical contre Wehen Wiesbaden (1-2) et, lors des prochaines rencontres de préparation, Ibrahimovic devrait également bénéficier d’un temps de jeu important en raison de l’absence de nombreux joueurs offensifs expérimentés. Diaz est toujours en vacances prolongées après la Coupe du monde, tout comme Harry Kane et Michael Olise. Musiala, Gnabry, Lennart Karl et Saibari travaillent à leur retour après diverses blessures.

« Je suis extrêmement heureux d’avoir la chance de pouvoir jouer dans le plus grand club du monde », a déclaré Ibrahimovic. « Je veux absolument saisir ma chance. »

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Les qualités de sprinteur d’Ibrahimovic impressionnent Vincent Kompany

Ibrahimovic a fait ses débuts avec les professionnels du FC Bayern au début de l’année 2023, à l’âge de 17 ans, sous Julian Nagelsmann. Trois autres apparitions et trois prêts ont suivi. D’abord un prêt prometteur à Frosinone, puis un prêt totalement décevant à la Lazio, où il n’a disputé que 19 minutes au total. La saison passée, Ibrahimovic s’est imposé comme titulaire à Heidenheim, relégué de Bundesliga. Il a alors énormément changé de poste, évoluant tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dans l’axe, et a compilé sept contributions décisives.

Kompany a surtout été impressionné par les qualités de sprinteur d’Ibrahimovic. Au total, Ibrahimovic a effectué 664 sprints lors de la dernière saison de Bundesliga, soit le septième meilleur total de tous les joueurs. Au FC Bayern, Michael Olise était en tête avec 628. Ibrahimovic a atteint une vitesse de pointe de 35,08 km/h. Aucun joueur offensif munichois n’a fait mieux, seuls les défenseurs Alphonso Davies, Konrad Laimer et Josip Stanisic ont été plus rapides. Sur le plan physique, Ibrahimovic a les prérequis parfaits pour le style de jeu intense de Kompany.

Il a ensuite adressé une candidature très concrète pour obtenir sa chance dans son club de rattachement au moment idéal, à savoir lors du duel direct face au FC Bayern à l’Allianz Arena en mai. Heidenheim a arraché un 3-3, Ibrahimovic a convaincu et a délivré une passe décisive.