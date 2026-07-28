Le FC Bayern a déjà encaissé au total environ 35 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs de retour de prêt comme Alexander Nübel. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là : la direction sportive autour de Max Eberl cherche encore désespérément des clubs intéressés par Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza. Cela s’avère toutefois compliqué, notamment en raison de leurs salaires élevés et des indemnités de transfert.

Un joueur de retour de prêt est en revanche clairement prévu pour la saison à venir : Arijon Ibrahimovic. Après trois prêts au total à Frosinone Calcio, à la Lazio Rome et au 1. FC Heidenheim, le pur produit du club, étonnamment âgé de seulement 20 ans, va avoir sa chance avec les pros cette saison. C’est ce qu’a annoncé le FC Bayern, à la surprise générale, il y a trois semaines dans un communiqué spécialement diffusé.

« Arijon est arrivé au FC Bayern à l’âge de 12 ans et a progressé étape par étape en passant par notre campus ainsi que par des prêts ciblés. Surtout lors de sa très bonne année passée à Heidenheim, il a beaucoup appris sur le plan personnel pour être désormais prêt pour le FC Bayern », déclarait alors le directeur sportif Christoph Freund. « Son développement illustre parfaitement les possibilités que nous montrons à nos talents. Désormais, il ne s’agit plus seulement pour lui d’apprendre, il s’agit de passer à l’attaque, ici au FC Bayern. »

Le FC Bayern recrute Saibari plutôt que Gordon, et Ibrahimovic en profite

Si Ibrahimovic obtient cette chance, c’est aussi lié à des évolutions sur le marché des transferts qui n’étaient pas du tout prévues au départ. Au début de l’été, le FC Bayern voulait en réalité se renforcer offensivement avec un nouvel ailier gauche de haut niveau. Les Munichois ont multiplié les efforts pour Anthony Gordon, mais il a finalement rejoint le FC Barcelone.

À la place, Ismael Saibari est arrivé, un joueur polyvalent dont les qualités s’expriment davantage dans l’axe. Dans ce secteur, Saibari devra surtout lutter avec Jamal Musiala et Serge Gnabry pour du temps de jeu. Tous les trois peuvent certes aussi glisser sur l’aile gauche, mais pour le rôle de doublure attitrée de l’incontestable titulaire Luis Diaz, l’entraîneur Vincent Kompany semble visiblement compter sur Ibrahimovic. « En gros, la doublure de Diaz », a répondu Ibrahimovic lundi lors d’un point presse à la question de savoir quel rôle Kompany lui avait attribué.

Ibrahimovic faisait partie du petit groupe de joueurs qui avaient déjà repris la préparation lors de la reprise officielle de l’entraînement lundi dernier. Il a joué lors du premier match amical contre Wehen Wiesbaden (1-2) et devrait également bénéficier d’un temps de jeu important lors des prochaines rencontres de préparation en raison de l’absence de plusieurs cadres offensifs. Diaz est, tout comme Harry Kane et Michael Olise, encore en vacances prolongées après la Coupe du monde. Musiala, Gnabry, Lennart Karl et Saibari travaillent à leur retour après diverses blessures.

« Je suis immensément heureux d’avoir cette chance de pouvoir jouer dans le plus grand club du monde », a déclaré Ibrahimovic. « Je veux absolument saisir ma chance. »

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Les qualités de sprinteur d’Ibrahimovic impressionnent Vincent Kompany

Ibrahimovic a débuté avec les professionnels du FC Bayern au début de l’année 2023, à l’âge de 17 ans, sous les ordres de Julian Nagelsmann. Trois autres apparitions et trois prêts ont suivi. D’abord un prêt prometteur à Frosinone, puis un complètement décevant à la Lazio, où il n’a disputé au total que 19 minutes. La saison passée, Ibrahimovic s’est imposé comme titulaire à Heidenheim, relégué de Bundesliga. Il a alors énormément changé de position, évoluant parfois à droite, parfois à gauche et parfois dans l’axe, et a totalisé sept contributions décisives.

Kompany a surtout été impressionné par les qualités de sprinteur d’Ibrahimovic. Au total, Ibrahimovic a effectué 664 sprints la saison passée en Bundesliga, soit le septième meilleur total de tous les joueurs. Le leader au FC Bayern était Michael Olise avec 628. Ibrahimovic a atteint une vitesse de pointe de 35,08 km/h. Aucun joueur offensif munichois n’a fait mieux, seuls les défenseurs Alphonso Davies, Konrad Laimer et Josip Stanisic ont été plus rapides. Sur le plan physique, Ibrahimovic possède les prérequis parfaits pour le style de jeu intense de Kompany.

Il a ensuite présenté une candidature très concrète pour obtenir sa chance dans son club d’origine au moment idéal, à savoir lors du duel direct face au FC Bayern à l’Allianz Arena en mai. Heidenheim a arraché un 3-3, Ibrahimovic a convaincu et a offert un but.