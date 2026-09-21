Une promesse secrète et un scénario ficelé : les coulisses de la crise entre Mohamed El Shenawy et Hossam Hassan

La blessure n'était pas la seule cause du mécontentement de Mohamed El Shenawy, gardien de but d'Al Ahly, à l'égard de Hossam Hassan, sélectionneur de l'équipe d'Égypte, car les racines de la crise remontent à un incident survenu lors de la participation de l'Égypte à la Coupe du monde 2026, et plus précisément avant la rencontre face à l'Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes.

El Shenawy s'est blessé avec Al Ahly avant l'annonce par Hossam Hassan de la liste de l'Égypte en vue des rencontres face à l'Angola et au Soudan du Sud, les 25 et 29 septembre courant, dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des nations 2027, ainsi que du match amical face à l'Afrique du Sud le 4 octobre prochain.

Le journaliste Karim Rezkallah a révélé les détails de la crise, expliquant que les tensions ont débuté après qu'El Shenawy eut reçu une promesse antérieure du staff technique de figurer dans le onze de départ face à l'Iran, dans le cas où la sélection assurerait officiellement sa qualification pour le tour suivant.

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El Shenawy demande des explications

Et de fait, l'équipe d'Égypte s'est rapprochée de la qualification, mais la surprise est venue le jour du match, lorsque le onze de départ a été annoncé, faisant apparaître Moustafa Choubir dans les buts à la place d'El Shenawy, ce qui a suscité le mécontentement du capitaine d'Al Ahly, qui a estimé que l'accord antérieur n'avait pas été respecté.

Rezkallah a précisé qu'El Shenawy, après l'arrivée du bus de la sélection au stade, a informé l'un des dirigeants qu'il ressentait un malaise et a demandé que sa position soit transmise à Ibrahim Hassan, allant même jusqu'à évoquer la possibilité de ne pas s'asseoir sur le banc des remplaçants, d'autant plus que quatre gardiens figuraient dans la liste du match.

Selon le même récit, Ibrahim Hassan est intervenu pour désamorcer la situation, avant que Hossam Hassan et Ibrahim Hassan ne se réunissent avec El Shenawy et Moustafa Choubir.

Au cours de la réunion, Hossam Hassan a expliqué à Choubir qu'il avait précédemment promis à El Shenawy de participer au match, et lui a demandé d'autoriser le gardien à débuter dans le onze de départ, ce que Choubir a accepté sans opposition.

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Une décision administrative a bloqué le changement

Mais le scénario ne s'est pas concrétisé, après l'intervention du dirigeant Walid Badr, qui a expliqué au staff technique que la feuille de match officielle, ou ce que l'on appelle la « score sheet », avait déjà été remise au comité organisateur.

Par conséquent, toute modification de la composition à cet instant aurait été comptabilisée comme le premier changement officiel du match, ce qui a conduit à maintenir le onze annoncé et à faire débuter Moustafa Choubir la rencontre.

Et bien qu'El Shenawy ait initialement compris la situation, le récit indique que le doute a commencé à s'emparer de lui par la suite, après qu'il en fut venu à penser que ce qui s'était passé n'était peut-être qu'un scénario préparé à l'avance pour apaiser sa colère et contenir sa contestation quant à la non-tenue de la promesse qu'il avait reçue.

Cet incident demeure, selon le récit qui circule, l'une des causes de la tension entre El Shenawy et le staff de l'équipe d'Égypte, à un moment où le gardien s'apprête à réintégrer les plans de l'Égypte après sa guérison de sa blessure.