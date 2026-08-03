Une crise financière et politique sans précédent a éclaté dans les couloirs de la Fédération internationale de football (FIFA), après la révélation d'un défaut de paiement d'une facture de 185 millions de livres sterling dues aux clubs, ce qui place l'avenir de la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs 2029 en jeu et menace d'annuler purement et simplement le tournoi, au moment où le président Gianni Infantino fait l'objet de demandes directes de destitution.

Les dettes d'abord : 185 millions de livres impayées

Le fondement de la crise actuelle est un endettement qui s'aggrave, selon le journal britannique Express. Ainsi, alors que les 32 clubs ayant participé à l'édition 2025 aux États-Unis ont perçu leurs dus, la somme de 185 millions de livres sterling, réservée aux « paiements de solidarité » destinés aux clubs non participants, demeure en suspens sans qu'un seul penny n'en ait été versé.

La FIFA s'était engagée à distribuer 50 000 livres sterling à chacun des clubs de première division à travers le monde, afin de garantir que la base du jeu profite des recettes du tournoi, qui a rapporté 740 millions de livres sterling au titre des droits de diffusion via la plateforme DAZN.

Mais, plusieurs mois après la fin du tournoi, les promesses se sont muées en dettes accumulées, ont déclenché une colère générale au sein du football mondial et ont jeté le doute sur la solvabilité financière de la FIFA.

La menace la plus grave : l'annulation du Mondial des clubs 2029

Ce scandale financier ne s'est pas arrêté aux frontières de la colère, mais s'est étendu jusqu'à menacer l'existence même du tournoi. L'avenir de l'édition 2029 est désormais en péril pour deux raisons principales :

1- L'effondrement de la confiance : le défaut de paiement de la « facture de solidarité » a anéanti la crédibilité de la FIFA aux yeux des clubs et a rendu quasi impossible tout accord avec les grands clubs européens en vue de leur participation à la prochaine édition.

2- Aucun pays hôte : à ce jour, aucun accord n'a été trouvé sur le pays organisateur, et aucune négociation sérieuse n'a débuté. Malgré l'intérêt manifesté par des pays tels que le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Australie, le dossier est totalement gelé.

Le scénario le plus évoqué en coulisses est désormais celui d'un « report ou d'une annulation du tournoi » si la FIFA échoue à régler ses dettes et à reconstruire la confiance avec les clubs. Ce qui reviendrait à enterrer le projet qu'Infantino décrivait, dès 2016, comme « son projet personnel ».

Infantino : du trône au bord de la destitution

Tous ces fils se rejoignent pour resserrer l'étau autour du cou de Gianni Infantino. Le président helvético-italien ne s'est pas contenté d'échouer à évaluer les réactions à son plan de vente de parts des tournois de la FIFA à des investisseurs, il y a ajouté une catastrophe financière avec la gestion du Mondial des clubs.

La colère a atteint son paroxysme lorsque l'Union européenne de football (UEFA) a explicitement réclamé sa destitution, un précédent inédit depuis son accession au poste. Et même s'il échappe au vote cette fois-ci, son autorité s'est érodée, et sa capacité à faire adopter la moindre décision décisive, y compris l'élargissement des tournois, est devenue quasi nulle.