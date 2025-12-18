Aujourd’hui encore, lors des célébrations des titres en Coupe du monde, il y a toujours ce moment où chaque fête, aussi chorégraphiée soit-elle, devient soudain anarchique et ne suit plus aucun scénario : Gennaro Gattuso, qui, en 2006, après le triomphe de la Squadra Azzurra, se met soudain à traverser la pelouse du Stade olympique de Berlin en simple sous-vêtement, après avoir offert tous ses autres habits aux tifosi dans les tribunes ; Iker Casillas, qui embrasse sur la bouche sa petite amie de l’époque, la journaliste télé Sara Carbonero, pendant une interview présentée comme professionnelle après le triomphe de l’Espagne en 2010 ; les moments honteux où le cuisinier turc Salt Bae, au Qatar en 2022, se prend soudain pour un joueur argentin et arrache le trophée des mains de Lionel Messi et compagnie ; au moins, il n’avait pas de sel avec lui.

Et puis il y a cette scène, gravée dans la mémoire collective, du moins chez tous les supporters allemands déjà en vie à l’époque : Franz Beckenbauer, boucles brunes, longue veste flottante, les mains dans les poches de son pantalon clair et ample, la médaille d’or autour du cou, marchant lentement, l’air perdu dans ses pensées, sur la pelouse du Stadio Olimpico, tandis qu’autour de lui ses joueurs célèbrent avec exubérance comme des enfants, poursuivis par les photographes et les cameramen. Un moment intime de solitude et de calme au milieu de la folie collective.

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1990 : une année où tout semble possible pour l’Allemagne

« Tout était si loin. Pourtant, il y avait tant de joie et une atmosphère si bruyante. J’étais simplement sur le terrain, j’ai aussi remarqué que je bougeais. Mais j’avais le sentiment que quelqu’un me poussait. Quelqu’un me pressait. Quelqu’un m’attirait. Mais à quoi j’ai pensé pendant ce moment-là ? Je ne le sais plus. J’étais sans doute en train de rêver », a décrit Beckenbauer lui-même à propos de ces moments de solitude.

Nous sommes le 8 juillet 1990, l’Allemagne vient tout juste de devenir championne du monde pour la troisième fois, comme auparavant seulement le Brésil et l’Italie, et la légende, le Kaiser du football Franz Beckenbauer, devient définitivement lors de cette dernière nuit magique du Mondial 1990 en Italie la figure de lumière du football allemand et une sorte de président officieux d’un pays en train de se redéfinir.

La Coupe du monde a lieu au milieu d’une année où tout semble possible pour l’Allemagne et les Allemands. Et Beckenbauer et ses joueurs offrent un été de bonheur collectif. Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, les deux États allemands sont en train de se rapprocher, du moins selon la manière dont la République fédérale d’Allemagne ouest-allemande conçoit ce rapprochement. Le 3 octobre 1990, quelques mois après le triomphe de Rome, la RDA rejoindra la République fédérale, et après quarante années douloureuses de séparation, l’expérience du socialisme réellement existant sur le sol allemand prendra fin. Même si les joueurs est-allemands ne sont pas encore présents en Italie, le titre est célébré de la même manière dans les deux États allemands. Le Mondial 1990 est perçu comme la première expérience véritablement panallemande, le premier triomphe commun d’une nation restée si longtemps divisée.

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Franz Beckenbauer n’a été que la deuxième personne à remporter la Coupe du monde comme joueur puis comme entraîneur

Franz Anton Beckenbauer, âgé de 44 ans cette nuit-là à Rome, a accompli lors de son dernier match en tant que sélectionneur de l’équipe d’Allemagne ce qu’un seul homme avant lui avait réussi : le Brésilien Mario Zagallo, champion du monde comme joueur et comme entraîneur. Lui, peut-être le plus improbable de tous les Allemands, décontracté, léger, élégant, sensible, tourné vers les belles choses, est le chef d’orchestre de ce triomphe. Franz Beckenbauer est un enfant du soleil, béni d’une aura telle que son entourage semble s’immobiliser un instant lorsqu’il entre dans une pièce. Champion du monde comme joueur, champion du monde comme entraîneur, puis architecte du conte de fées estival allemand de 2006. Chez lui, tout semble facile, jusqu’à ce que, bien plus tard, plus rien ne le soit. Lorsque des accusations de corruption émergent autour de la candidature au Mondial 2006 qu’il dirigeait, qu’un de ses fils meurt d’un cancer et que cela ne lui brise pas seulement le cœur au sens figuré : pensées sombres, opérations de pontage. Beckenbauer se retire de la vie publique. Puis viennent un infarctus de l’œil, la maladie de Parkinson, et une démence débutante qui l’accompagne. Le 7 janvier 2024, une mort prématurée à 78 ans.

Mais cette fin triste de cette figure de lumière redevenue, au bout du compte, un homme, est encore très lointaine en 1990. « Sortez, amusez-vous et jouez au football », avait-il dit à ses joueurs dans le vestiaire avant la finale. Le discours le plus simple qui soit, qui dit beaucoup de l’homme Franz Beckenbauer, sans révéler qu’en tant qu’entraîneur, il est tout sauf un dilettante ; pendant tout le tournoi, il a préparé son équipe avec minutie face à chaque adversaire, et dans aucun match ses joueurs ne semblent pris par surprise, ils sont toujours dominants et gardent toujours le contrôle. En même temps, chacun, y compris les stars mondiales déjà établies ou à venir comme Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme, Jürgen Kohler, Thomas Häßler ou Rudi Völler, sait aussi ce qu’il NE sait PAS faire. Là, Beckenbauer est impitoyable. Bien sûr, il sait que même son capitaine Lothar Matthäus, pourtant auteur d’un tournoi fantastique en Italie, n’a pas été béni d’un tel talent comme lui l’avait été. Matthäus n’atteint pas non plus tout à fait le niveau de Diego Armando Maradona, même si l’Argentin le décrira plus tard comme son adversaire le plus coriace et son rival préféré.

Kaiser Franz, O Rei Pelé et Koning Johan règnent sur le football

Mais l’importance de Beckenbauer dans le football mondial est peut-être encore légèrement supérieure. Personne n’a peut-être jamais su faire autant de choses avec un ballon que Maradona, mais il n’a jamais inventé une nouvelle position. Contrairement à Beckenbauer, qui a transformé le libéro de couverture en meneur de jeu reculé. Un quarterback du football, qui a organisé le jeu et relancé l’attaque jusqu’à l’introduction de la défense à quatre, du marquage de zone et du pressing, quelques années après la finale de Rome, par Arrigo Sacchi à l’AC Milan. La spécialité de Beckenbauer joueur, c’étaient les longues passes diagonales précises de l’extérieur du pied et les dribbles irrésistibles en partant de la défense, le dos droit, les yeux toujours levés sur le terrain. Bien avant même que le débat sur le GOAT n’existe, Beckenbauer avec son élégance, la force de la nature Pelé avec ses buts et le génie Johan Cruyff comme figure marquante du Voetbal Totaal néerlandais menaient le football mondial. Kaiser Franz, O Rei Pelé et Koning Johan : trois amis qui régnaient sur le football.

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Désormais entraîneur, Beckenbauer n’a aucun problème à rappeler aux joueurs leur condition de simples mortels. Après le 1-0 assez étriqué en quart de finale contre la Tchécoslovaquie, Matthäus et compagnie vivent dans le vestiaire la soufflante de leur vie. « Franz était hors de lui. Il jurait qu’on était les plus grands idiots et il a d’abord envoyé un seau de glace à travers tout le vestiaire d’un coup de pied. On ne comprenait même pas ce qui se passait », décrira plus tard Andreas Brehme au sujet de la colère de Beckenbauer. Matthäus confirmera n’avoir jamais été insulté comme ce jour-là. « Mais Franz l’a fait en toute conscience. Il voyait toujours loin et voulait envoyer un signal. »

L’équipe de Beckenbauer est à l’origine de la phrase légendaire de Lineker

Quelques jours plus tard, la demi-finale contre l’Angleterre devient le meilleur match de tout le tournoi, avec deux équipes brillantes qui ne se font aucun cadeau pendant 120 minutes. Au bout du compte, les Allemands remportent la séance de tirs au but, et Gary Lineker lâche sa phrase légendaire. « Le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. »

Dans l’euphorie qui suit la victoire en finale, Beckenbauer dira quelques jours plus tard quelque chose d’assez similaire sur le fond, mais sans la fine ironie de Lineker. Il imposera ainsi à son ancien adjoint et successeur Berti Vogts un fardeau presque impossible à porter. « Nous sommes maintenant le numéro un mondial, nous sommes depuis longtemps le numéro un en Europe. Maintenant, les joueurs d’Allemagne de l’Est vont encore s’ajouter. Je crois que l’équipe d’Allemagne ne sera pas battable pendant des années. Je suis désolé pour le reste du monde. »

Il en ira autrement. Sous Berti Vogts, Allemand ordinaire au style bien plus terne que l’élégant citoyen du monde qu’était Beckenbauer, la Mannschaft s’arrêtera en quarts de finale en 1994 aux États-Unis puis en 1998 en France ; le titre à l’Euro 1996 en Angleterre grâce au but en or d’Oliver Bierhoff sera le seul autre trophée de cette décennie pour une équipe d’Allemagne réunifiée ; avec tout de même Matthias Sammer, ancien citoyen de RDA originaire de Dresde, élu meilleur joueur du tournoi.

Mais en cette nuit de la promenade romaine de Beckenbauer, 1996 est encore aussi lointain que l’était son premier match comme sélectionneur national. En 1984, après que l’Allemagne de Jupp Derwall avait pour la première fois quitté un tournoi dès la phase de groupes à l’Euro, Beckenbauer avait été nommé Teamchef, notamment grâce à une campagne menée par ses amis du journal BILD. « Franz : je suis prêt », avait titré le plus grand journal d’Allemagne le jour du licenciement de Derwall. Beckenbauer avait alors simplement laissé entendre qu’il pouvait s’imaginer un poste de conseiller, mais l’histoire était lancée. Et lorsque la fédération allemande lui demanda réellement s’il voulait succéder à Derwall et sauver le football allemand, il ne put ou ne voulut plus reculer. Du jour au lendemain, Beckenbauer, chroniqueur et retraité du football de 39 ans, qui avait disputé son dernier match pour le Cosmos New York en septembre 1983, était devenu le Teamchef Beckenbauer.

Teamchef, et non sélectionneur au sens strict, parce que Beckenbauer n’a jamais passé de diplôme d’entraîneur. Officiellement, le rôle de Bundestrainer était toujours assuré par l’un de ses assistants titulaires de la licence. Mais le patron, c’est Beckenbauer, et même s’il ne réinvente pas le football comme entraîneur, Franz Beckenbauer est aussi minutieux qu’efficace. Finale de Coupe du monde en 1986, demi-finale de l’Euro 1988, triomphe à Rome, puis plus tard titre de champion et victoire en Coupe d’Europe comme entraîneur intérimaire à deux reprises de son FC Bayern Munich.

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Beckenbauer desserre la bride, tant qu’il ne s’agit pas de football

Le secret du succès allemand au Mondial 1990, en plus de l’excellente préparation des adversaires et des engueulades préventives, c’est l’esprit d’équipe. Les Allemands disputent en Italie un tournoi à moitié à domicile. Cinq joueurs du onze allemand de la finale gagnent leur vie en Serie A, alors meilleure ligue du monde. Aux côtés de Thomas Berthold et Rudi Völler, qui jouent à l’AS Rome, Lothar Matthäus, Andreas Brehme et Jürgen Klinsmann forment la colonie allemande de l’Inter Milan. L’année précédente, l’Inter a remporté le Scudetto, et Lothar Matthäus était, avec Maradona de Naples, le meilleur joueur de Serie A.

Tandis que Maradona et l’Argentine peuvent au moins disputer trois de leurs sept matches du Mondial 1990 à Naples — et y éliminent l’Italie du tournoi sous les acclamations des supporters napolitains — l’équipe d’Allemagne joue même cinq matches à San Siro. Le Stadio Giuseppe Meazza, cette cathédrale du football, devient ainsi à tous points de vue le stade à domicile des Allemands. Leur camp de base aussi se trouve à proximité : ils résident dans un domaine de château au bord du lac de Côme. Beckenbauer a tiré les leçons des expériences négatives de 1986, lorsque les joueurs avaient déjà le mal du camp pendant la préparation à la Coupe du monde à l’école de sport de Malente, et il ouvre le camp aux familles. Du moins en journée, les épouses des joueurs sont autorisées à venir dans le centre d’entraînement et à occuper la piscine. Une ou deux petites bières ou un verre de vino le soir sont expressément permis, et les fumeurs ne se font pas non plus réprimander. Si un joueur ressent le besoin urgent de sortir, la petite Peugeot cabriolet de Lothar Matthäus l’attend devant la porte ; la clé est sur le contact. Beckenbauer desserre la bride, tant qu’il ne s’agit pas de football.

Le tournoi commence par un 4-1 contre la Yougoslavie et deux buts de Lothar Matthäus ; surtout son slalom dynamique conclu par une frappe puissante pour le 3-1 devient l’un des buts emblématiques du tournoi. Après un 5-1 contre des Émirats arabes unis dépassés et un sérieux 1-1 contre les Colombiens de Carlos Valderrama et René Higuita, les rivaux héréditaires néerlandais attendent déjà en huitièmes de finale ; Rudi Völler est expulsé parce que Frank Rijkaard lui crache dessus, l’une des plus grandes erreurs d’arbitrage de l’histoire, Jürgen Klinsmann joue le match de sa vie, 2-1. Puis vient le match de la soufflante au seau de glace contre la Tchécoslovaquie, la séance de tirs au but contre l’Angleterre et enfin la grande finale. Encore contre l’Argentine, comme en 1986, sauf que cette fois, les Allemands sont favoris.

La finale est toutefois une déception, rien qu’on aurait vraiment besoin de revoir aujourd’hui sur YouTube, FIFA+ ou n’importe où ailleurs. L’Argentine est privée de quatre joueurs suspendus, dont l’attaquant Claudio Caniggia, qui avait encore fait pleurer l’Italie en demi-finale avec son but égalisateur, celui qui avait rendu possible la séance de tirs au but victorieuse pour l’Argentine.

En 1990, les Argentins ont montré pendant tout le tournoi peu d’intérêt pour marquer des buts, privilégiant surtout une défense rugueuse et des fautes méchantes, mais la finale tourne à la seule distribution de coups. Les Sud-Américains terminent la partie à neuf, et ne se procurent aucune véritable occasion pendant les 90 minutes. Le meilleur joueur sur le terrain est Guido Buchwald, du VfB Stuttgart, un défenseur rugueux à la nuque longue blonde, qui réalise le match de sa vie comme garde du corps de Diego Maradona.

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Comment Buchwald a poussé Diego Maradona au désespoir

« Au début, il était bien », se souvient un jour Buchwald de son duel personnel avec le meilleur footballeur de la planète, « mais ensuite, il est devenu de plus en plus irrité. » Au fil du match, Maradona serait devenu « de plus en plus petit ». « You again », gémit Maradona à un moment, assis sur la pelouse et frustré, lorsque Buchwald vient encore de gagner un duel. Toi encore, la capitulation sans condition de la star mondiale face au démolisseur souabe. Celui-ci reçoit un trophée bien particulier : « Diego », c’est ainsi que les supporters allemands appelleront désormais Guido Buchwald. Devant, ce soir-là, Diego et ses coéquipiers n’ont en revanche pas beaucoup d’idées non plus.. Logiquement, une finale de Coupe du monde se décide pour la première fois dans l’histoire sur un penalty. Peut-être encore plus logiquement : dans un match dominé par les fautes argentines, c’est une non-faute qui provoque le penalty décisif. Rudi Völler tombe dans la jambe tendue de Roberto Sensini dans la surface — un penalty auquel aucune VAR ne résisterait, comme Völler lui-même le reconnaît aujourd’hui.

Autour du penalty d’Andreas Brehme, célébré en Allemagne et aussi en Italie — le Stadio Olimpico est une mer de drapeaux noir-rouge-or et vert-blanc-rouge — il y a aussi une histoire particulière, délicieusement datée et si révélatrice du football d’alors : si Andreas Brehme s’avance vers le point de penalty, c’est uniquement parce que Lothar Matthäus ne se sent pas totalement en confiance. La semelle de sa chaussure s’était cassée en première période. « Un défaut de matériel. Le crampon pendait sous le pied. Comme une dent de lait qui ne tient plus que par quelques dernières fibres », se souviendra plus tard Matthäus. Défaut de matériel ? Ou peut-être plutôt usure du matériel ? Matthäus — pourtant sous contrat avec Puma depuis toujours, son père étant concierge chez l’équipementier de Herzogenaurach en Franconie — portait déjà en équipe nationale des Adidas Copa Mundial en pointure 40 ⅓ depuis 1982. À l’époque, du moins en équipe nationale allemande, les joueurs n’étaient pas autorisés à jouer avec les chaussures de leur choix ni avec celles de leurs sponsors. Et l’équipe nationale est un territoire Adidas (jusqu’en 2027, quand Nike prendra la relève).

Maradona a lacé les chaussures que Matthäus portait en finale

Mais revenons à Matthäus et à sa Copa Mundial cassée : si cette chaussure est aujourd’hui exposée au Musée allemand du football, c’est aussi parce qu’elle raconte une autre histoire : en 1988, elle avait même caressé les pieds magiques de Diego Armando Maradona le temps d’un match ! Parce que la star mondiale avait oublié ses chaussures lors du match d’adieu de Michel Platini, Matthäus lui avait prêté sa paire de rechange — ces iconiques Copa Mundial qui se casseront en finale à Rome. Maradona avait une manière particulière de lacer ses chaussures — il laissait toujours un œillet vide ; Matthäus conserva ce laçage tel quel, s’y habitua, et disputa ainsi la finale la plus importante de sa vie contre Maradona avec des chaussures lacées par Maradona.

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Après la casse de la semelle, Matthäus change de chaussures à la pause, mais les chaussures de rechange ont une demi-pointure de trop. Encore une de ces choses qu’il faut imaginer bientôt 35 ans plus tard, à une époque où trois paires de chaussures sont posées devant chaque star pour n’importe quel match amical : on joue une finale de Coupe du monde et l’intendant n’a pas assez de chaussures parfaitement adaptées pour tout le monde ! Légendaire. Ou peut-être pas.

Quoi qu’il en soit : Matthäus ne se sent pas totalement en sécurité dans ces chaussures légèrement trop grandes et pas encore faites, et renonce au penalty. Andi Brehme s’avance. Il place le ballon si précisément à gauche du poteau, en bas, que même Sergio Goycochea, le tueur de penalties dans le but argentin, n’a aucune chance. Brehme se détourne, s’enfuit, agitant les deux mains de haut en bas devant sa poitrine, il saute maladroitement, une fois, deux fois, jusqu’à ce que ses coéquipiers l’ensevelissent sous eux. Une célébration merveilleusement authentique, merveilleusement spontanée et certainement pas répétée, qui, dans les semaines qui suivront, ne sera sans doute pas imitée seulement par l’auteur de ces lignes sur les terrains vagues. 4 minutes et 42 secondes de jeu plus 3 minutes de temps additionnel plus tard, l’Allemagne est championne du monde.

Rummenigge en co-commentateur : l’Allemagne est championne du monde pour la troisième fois

Les joueurs allemands s’embrassent, sautent partout. Maradona pleure. Beckenbauer donne une interview tandis que ses joueurs se préparent déjà à la remise du trophée. Le stade siffle lorsque les joueurs argentins reçoivent leurs médailles. Maradona pleure. Longuement. Déchirant. Des femmes en robes blanches flottantes et sculptures de marbre monstrueuses sur la tête — Romulus et Rémus avec la louve capitoline, le Colisée, etc. — montent sur le podium. Des images folles. Médailles d’or pour les joueurs allemands et les entraîneurs. Le trophée de la Coupe du monde. « Certainement l’objet le plus embrassé ici dans le stade », commente Karl-Heinz Rummenigge, capitaine du Mondial lors de la finale perdue en 1986, sur l’ARD. « Oui, bien sûr, ils n’osent pas encore s’approcher des dames », plaisante façon papa le commentateur Gerd Rubenbauer. Rummenigge rit dans ce moment de gêne, tout n’était vraiment pas bien dans les années 1990. Show de lumières criard. Les joueurs courent à travers le stade avec le trophée. « Victoire ! » scandent les supporters allemands. Sepp Maier, le gardien champion du monde 1974 et désormais entraîneur des gardiens, filme tout avec sa caméra Super 8 — ce n’est que 22 ans plus tard que ce documentaire brut sur la Coupe du monde, au titre simple We are the Champions, sera présenté en première au festival berlinois 11mm. Le Stadio Olimpico, une mer de drapeaux noir-rouge-or et vert-blanc-rouge. Les joueurs sautillent. Sautillent. Sautillent. Exultent. Bodo Illgner porte Icke Häßler sur son dos. Andreas Brehme embrasse le trophée. Franz Beckenbauer marche vers la lumière.